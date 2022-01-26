Принци та махараджа. Найпопулярніші Instagram-акаунти членів королівських сімей світу

Найчастіше члени королівських сімей можуть похвалитися офіційними акаунтами, в яких з'являються ретельно відредаговані пресслужбою знімки. Але є винятки.

В епоху засилля соцмереж у кожного королівського будинку є офіційні акаунти, вміст яких контролюється спеціально найманими для цього співробітниками. Нічого сумнівного та грайливого в таких акаунтах не побачити, як і натяку на особисте життя.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Якщо сімейні знімки й з'являються в офіційних соцмережах, вони виглядають, як глянсові фото з модних журналів. Але є і щасливчики в королівських сім'ях, які можуть вести свої акаунти самостійно та наповнювати їх тим контентом, який їм до вподоби.

Фокус обрав найцікавіші Instagram-акаунти представників королівських сімей, які допомагають заглянути за завісу монарших сімей.

Леді Кітті Спенсер

Племінниця принцеси Діани та членкиня сім'ї Спенсер, мабуть, найвідоміша леді в Instagram. Вона співпрацює з модними брендами, виходить на подіум і не пропускає жодної модної вечірки. Приналежність до однієї з найзнатніших і найвідоміших сімей Великобританії надає Леді Кітті ореолу недосяжності. І її обліковий запис схожий на світську хроніку.

Своє шикарне весілля із засновником Whistles і володарем статку в 102 мільйони доларів Майклом Льюїсом, яке стало головною світською подією 2021 року, леді Кітті ретельно задокументувала, як і зміну п'яти шикарних суконь від Dolce & Gabbana.

Проте популярність леді Кітті проклала шлях і для інших членів її сімейства. Її сестри-двійнята Еліза й Амелія Спенсер завойовують модні вершини, а молодший брат Семюель Айткен нещодавно підписав контракт із модельним агентством.

Леді Амелія Віндзор

26-річна онукова племінниця Єлизавети II лише 43-та в черзі на престол. Її дідусь — двоюрідний брат королеви, принц Едвард, отримав титул герцога Кентського в семирічному віці. Леді Амелія росла в розкішному маєтку, закінчила приватний католицький пансіон святої Марії в Аскоті та збиралася стати журналісткою.

Але поки леді Амелія веде життя багатої спадкоємиці: відвідує світські раути та вечірки, гуляє із собаками зеленими луками біля сімейного маєтку, іноді працює моделлю і займає перші ряди на модних показах.

Зараз, через пандемію, леді Амелія вирішила вдосконалюватись у кулінарії.

Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія завела Instagram майже чотири роки тому і за цей час стала дуже популярною. Онучка королеви Єлизавети вміло балансує між офіційним та особистим. У її блозі з'являються зворушливі знімки із сестрою Беатріс, з її первістком малюком Августом і важливі новини із життя королівської родини.

Блог принцеси Євгенії — чудовий спосіб зазирнути за лаштунки Букінгемського палацу.

Марія-Олімпія, принцеса Греції та Данії

Марія-Олімпія — хрещениця принца Чарльза. Її батько — грецький принц Павло, а мати — уроджена Шанталь Міллер, дочка американського мільярдера. Трон Греції Марії-Олімпії не світить, тож насамперед вона вважається саме данською принцесою. Серед її пращурів королева Вікторія, велика княгиня Ольга Костянтинівна.

І всі ці титули принцеса інвестує дуже вдало. Вона працює моделлю, живе в нью-йоркському Сохо, товаришує з молодшими нащадками сімей Кеннеді та фон Фюрстенберг.

З чуток, встигла позустрічатися з принцом Гаррі, але зараз її серце вільне.

Луї Дюкре

Онук Грейс Келлі посідає 11-е місце в черзі на трон Монако. Але він цілком комфортно почувається подалі від трона.

Луї захоплюється футболом, навіть працює помічником віцепрезидента футбольного клубу "Монако", живе в престижному районі, і в 2019 році одружився з Марі Шевальє, з якою познайомився ще в університеті та був знайомий сім років.

Махараджа Падманабх Сінгх

23-річний Сінгх носить титул махараджі Джайпура, хоч королівські титули були скасовані в Індії десятиліття тому, захоплюється поло, закінчив лондонську школу Millfield і є учасником рейтингу Forbes 30 Under 30.

Його мати, князівна Дія Кумарі, пішла проти волі батька і вийшла заміж за простолюдина, але махараджа Бхавані Сінгх, який спочатку не хотів знати своїх онуків, зрештою змінив гнів на милість. Падманабх веде світський спосіб життя та дружить із членами британської королівської родини. Він навіть відвідував ювілейний бенкет на честь 70-річчя принца Чарльза.

Принц Хуссейн бін аль-Абдалла з Йорданії

Старший син королеви Ранії та короля Абдалли II — наслідний принц. Він закінчив Джорджтаунський університет та академію Сандхерст. Але з трьома мільйонами своїх підписників він вважає за краще спілкуватися арабською.

Утім, його Instagram — це літопис життя при дворі короля Йорданії. Він не постить знімки з вечірок, натомість у нього повно фото своєї родини та палацових заходів. Знімків із його весілля поки що не з'являлося.

Наслідний принц Дубая Хамдан ібн Мохаммед Аль Мактум

Хамдан — один із 13 дітей Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум, еміра Дубая і його першої дружини шейхи Хінд. Хамдан одружився у 2019 році, але за його Instagram цього не скажеш. Знімків дружини там немає, зате казково гарний принц демонструє як цікаво на його батьківщині та чим там можна займатися, за наявності грошей.

Він пірнає з аквалангом, стрибає з парашутом, гладить левенят, пише вірші та підкорює гори і хмарочоси.

Статки принца — 13 мільярдів доларів, а кількість його підписників зростає з кожним днем. Їх уже 13 мільйонів.

Принц Абдул Матін із Брунея

Сім'я брунейського султана Болкіаха та його другої дружини дуже велика, але вони не надто активні в соцмережах. Але принц Абдул Матін — виняток. Завдяки принцу можна зазирнути за лаштунки однієї з найбагатших і найпотаємніших королівських сімей світу.

Утім, найчастіше принц Абдул постить знімки себе: він грає в поло, займається у спортзалі, марширує у військовій формі та відпочиває біля басейну в палаці з оголеним торсом. Не дивно, що на Абдула, якого називали найкрасивішим принцем світу в 2017 році, уже підписалося понад два мільйони осіб.