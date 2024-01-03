Королева "трезвых" рекордов: кто такая Маргрете Датская, правившая дольше всех

Королева Маргрете II, которая взошла на трон, когда популярность датской короны составляла всего лишь 35%, подняла ее до 80%.

16 апреля 2023 года стал днем ​​великого праздника в Копенгагене: королева Дании Маргрете II фактически отпраздновала свое 83-летие, что стало долгожданной вехой по нескольким причинам. Какой важный поворотный момент ознаменовала эта дата, рассказывает итальянский Vogue.

По сути после смерти своей троюродной сестры, британской королевы Елизаветы II, Маргрете Датская стала самой долго правящей женщиной в мире, самым долго правящим европейским правителем, а также датским монархом, находившимся на престоле дольше всех своих предшественников.

Однако Маргрете II оказалась полна сенсаций и сюрпризов — 1 января 2024 года, поздравляя своих подданных с Новым годом, она неожиданно отреклась от престола, причем очень просто и незатейливо.

"14 января 2024 года исполняется 52 года, как я сменила моего любимого отца. Однако я уйду с поста королевы Дании. Я оставлю трон моему сыну, наследному принцу Фредерику", — заявила она.

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Почему Маргрете Датская покинула трон

Датская королева решила покинуть трон, осознавая свой преклонный возраст и, прежде всего, проблемы со здоровьем, которые вынудили ее в 2023 году перенести сложную операцию на спине.

"Операция породила во мне мысли о будущем, о том, что пришло время передать ответственность следующему поколению", — сказала она в своей речи 1 января.

Вместе с тем, она не открыла какую-то новую эру в европейской монархии. Отречение от престола — довольно распространенная традиция в скандинавских монархиях. Так, в 2013 году королева Нидерландов Беатрикс отреклась от престола в пользу своего сына Виллема-Александра, но сама она получила эту должность путем отречения от своей матери, королевы Юлианы, а последняя таким же образом — от своей матери. В том же году бельгийский король Альберт II оставил трон своему сыну Филиппу. В Испании Филипп III стал королем после того, как его отец Хуан Карлос I, охваченный спорами и скандалами, отрекся от престола в 2014 году. Таким образом Маргрете Датская пока что является последним правящим сувереном в Европе.

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Королева "трезвых" рекордов

Маргрете Датская достигла порога 50-летнего правления 11 сентября 2022 года, то есть всего через три дня после смерти английской королевы. С Елизаветой она имела много общего, помимо долголетия своего правления. Маргрете взошла на престол очень молодой, в возрасте 31 года, что позволило монархии вновь обрести огромную популярность среди подданных.

Кроме того, ей посчастливилось пережить очень долгий брак, длившийся более 50 лет, с французским дипломатом Анри де Лабордом де Монпеза — официально принцем Генриком Датским, скончавшимся в 2018 году. Королевский день рождения Маргрете, состоявшийся 16 апреля 2023 года, был долгожданным еще и потому, что это было возвращение королевы к публичной деятельности после перенесенной обширной операции.

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В последние месяцы ее видели гуляющей с палочкой, но в период реабилитации она избегала любой общественной деятельности. Однако на праздновании дня рождения она, улыбаясь, смотрела с балкона Королевского дворца Амалиенборг вместе со своими сыновьями, невестками и многочисленными внуками.

За время своего 50-летнего правления королева Маргрете никогда не уклонялась от многочисленных публичных обязательств. Дочь тогдашнего наследного принца Фредерика и его жены Ингрид, которые позже стали королем и королевой, она была первой из трех сестер. Благодаря изменению конституционного закона в 1953 году, которое позволило женщинам получить доступ к наследственной линии, Маргрете официально стала наследницей престола, сменив своего отца в 1972 году.

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Детство Маргрете прошло в Копенгагене, в королевских покоях дворца Амалиенборг. Поначалу она получила частное образование, но затем, оказавшись очень страстной и прилежной студенткой, посещала курсы доисторической археологии в Кембридже и политологии в Орхусском университете (Дания). Позже были курсы в Сорбонне и Лондонской школе экономики.

Королева Маргрете свободно говорит на пяти языках: датском, английском, французском, шведском и немецком. Однако она никогда не чуралась светской жизни: в 1960-е годы много говорили о ее поездках в Лос-Анджелес вместе с кузинами Астрид из Норвегии и Маргаретой из Швеции, где она посетил Paramount Studios и познакомилась с такими звездами, как Элвис Пресли, Дин Мартин и Джерри Льюис.

Она также посвятила себя своей страсти к искусству, зайдя так далеко, что проиллюстрировала датское издание "Властелина колец", даже привлекла внимание самого Дж. Р. Р. Толкина. Кроме того, королева занималась декорациями и костюмами для таких шоу, как все тот же "Властелин колец", "Щелкунчик", "Снежная королева" и совсем недавно фантастический фильм "Эренгард", основанный на одноименной книге Карен Бликсен.

Стильно, но без скандалов

Королева Маргрете, которая взошла на трон, когда популярность датской короны составляла всего лишь 35%, подняла ее до 80%. В последние десятилетия своего правления она предприняла попытку максимально модернизировать датскую монархию, упорядочив устаревшие ритуалы и пытаясь придать буржуазный стиль королевской семье. Ее собственный имидж, для которого были характерны довольно формальные костюмы и строгий шиньон, отражает ее образ как обнадеживающей, практичной и близкой к людям. Однако в некоторых случаях сама королева любит покрасоваться в более ярких нарядах — как в повседневной жизни, так и на публичных приемах в платьях со множеством цветочных принтов или ярких цветов.

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Скромность, характерная для королевской датской семьи, определила во многом то, что при дворе Копенгагена не происходили скандалы, как это случалось с кузенами Виндзор. Лишь недавно в прессе писали о случае, вызвавшем многочисленные споры в стране: сама Маргрете решила в 2022 году лишить своего младшего сына Йоакима и четверых его детей титулов царственных принцев. Этот шаг шокировал ее подданных, однако позже она извинилась за то, что оскорбила чувства своих близких. Вместе с тем еще раз подтвердила "свой долг и волю как королевы обеспечить, чтобы монархия продолжала меняться, чтобы идти в ногу с современностью". Тем временем принц Иоахим объявил о своем желании переехать в Вашингтон для работы в посольстве Дании в США и появился улыбающимся и веселым вместе со своей семьей на дне рождения матери. Короче говоря, и на этот раз в Дании не случился скандал.

Что касается Фредерика Андре Хенрик Кристиана, наследного принца с 1972 года, то ему 55 лет. С 2004 года он женат на австралийском менеджере Мэри Дональдсон, с которой у него четверо детей. В последние месяцы он исполнял обязанности регента королевы Маргрете Датской.

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