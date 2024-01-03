Блейк Лайвли показала их с Райаном Рейнольдсом спальню (фото)

Звездная пара оформила комнату в стиле шебби-шик с деревенскими стенами, потолком из деревянных балок и каркасом кровати из зеленого бархата. Блейк пошутила, что не хочет, чтобы мир знал о ее скрытом таланте дизайнера интерьера.

36-летняя американская актриса Блейк Лайвли позволила заглянуть в свою спальню в западном стиле, которую она делит с мужем Райаном Рейнольдсом, 47. Снимки звезда сериала "Сплетница" выложила в Instagram с более чем 43 млн подписчиков.

Знаменитость поделилась серией фотографий, посвященных 2023 году, начиная со снимка, на котором она одета в золотой комбинезон с пайетками в квартире пары перед показом мод Michael Kors в сентябре.

"Только Майкл Корс мог заставить меня втиснуться в золотые пайетки слишком рано после рождения ребенка. Люблю тебя, МК", — написала мама четырех дочерей.

В частности, она пошутила, что не хочет, чтобы мир знал о ее скрытом таланте дизайнера интерьера, однако все же показывает их с Райаном Рейнольдсом спальню.

Звездная пара оформила комнату в стиле шебби-шик с деревенскими стенами, потолком из деревянных балок и каркасом кровати из зеленого бархата.

Блейк Лайвли

Стены спальни украшены минимально, но над их кроватью висит люстра в стиле ар-деко.

На фото Лайвли также была показана часть ванной комнаты супругов, присоединенная к их спальне через дверь в деревянной раме. Мраморная ванна выступает центральным элементом большой ванной комнаты, которая отделана плиткой на полу и стенах.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с детьми Фото: Getty Images

"Я умираю от желания увидеть экскурсию по дому", "Так красиво. Как вы так хорошо выглядите после 4 детей!!!?" — комментируют пост актрисы ее поклонники.

Напомним, Блейк Лайвли пошутила о дружбе с Тейлор Свифт и Бейонсе.

Также Фокус писал о свидании Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса.