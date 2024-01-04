Король Чарльз ІІІ может отречься от престола в пользу Уильяма: в чем причина

Троюродная сестра покойной королевы Елизаветы II, королева Дании Маргрете II, отдает корону своему сыну Фредерику. Таким же образом может поступить британский суверен.

Король Великобритании Чарльз ІІІ может досрочно отказаться от престола в пользу своего старшего сына, принца Уильяма, как это сделала королева Дании Маргрете II. Об этом пишет Daily Mail.

83-летняя монарх — троюродная сестра покойной королевы Елизаветы II — сообщила в своей новогодней речи 31 декабря 2023 года, что уйдет в отставку 14 января, а на престол сядет ее сын Фредерик.

По словам королевского эксперта и биографа Фила Дампира, король Чарльз, возможно, хочет сделать подобный шаг, пока Уильям и его жена Кейт Миддлтон еще молоды.

"Это, пожалуй, заставит вас задуматься, мог бы король Чарльз через пять или десять лет подумать о том, чтобы сделать то же самое, если его здоровье пострадает, или он просто считает, что сейчас хорошее время передать Уильяму и Кейт, пока они еще молоды", — отметил специалист.

Принц Уильям Фото: Getty Images

"Наша покойная королева никогда не отреклась бы от престола из-за того, что произошло в 1936 году, когда ее дядя отрекся от престола, а ее отец взошел на престол. Но времена меняются", — добавил он.

Другой эксперт Ричард Фицвильямс отметил, что решение королевы Маргрете досрочно отречься от престола могло быть гарантией того, что монархия идет в ногу со временем.

Фицвильямс сказал изданию, что датская королева, возможно, "рассчитала, что старение монархии не является хорошей идеей, особенно если она правила бы еще десять лет".

Королева Маргрете II Фото: Getty Images

Напомним, какие неприятности могут ждать короля Чарльза ІІІ в 2024 году.

Также Фокус писал о нарушении королем Чарльзом давней традиции.