Тина Кароль показалась с сыном в Карпатах (фото)

Звездная мама и ее единственный наследник проводят зимние каникулы в горах. Они катаются на лыжах.

38-летняя украинская певица Тина Кароль показала редкие кадры с единственным сыном Вениамином. Фото с отдыха звезда сцены опубликовала в Instagram.

Артистка с 15-летним наследником находится в украинских Карпатах. Юноша приехал к маме из Великобритании, где последние годы учится и живет.

Они вместе проводят время после встречи Нового 2024 года, катаясь на лыжах и наслаждаясь местными пейзажами. В частности, певица с сыном посещала местный этнопарк, где проводила время с животными.

Тина Кароль с сыном Вениамином Фото: Instagram tina_karol Тина Кароль с сыном Вениамином Фото: Instagram tina_karol

Вениамин — единственный наследник украинской певицы. Мальчик родился в союзе Тины Кароль и продюсера Евгения Огира, который ушел из жизни в 2013 году из-за рака желудка. После этого артистка официально не подтверждала ни одного романа, несмотря на слухи в СМИ. Активнее всего ей приписывали отношения с молдавским музыкантом Даном Баланом.

Тина Кароль в Карпатах Фото: Instagram tina_karol Фото: Instagram tina_karol

В частности, украинская знаменитость походила босиком по снегу в начале января и показала животных, которых встретила в этнопарке.

Напомним, Тина Кароль подавала заявку на "Грэмми".

Также Фокус писал о школе и доме Тины Кароль в Ивано-Франковске.