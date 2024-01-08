Селена Гомес, Флоренс Пью и Хайди Клум: Топ красных нарядов "Золотого глобуса 2024"

Церемония награждения стала первым светским событием такого масштаба после того, как завершилась забастовка актеров и сценаристов в Голливуде. Селебрити продемонстрировали лучшие наряды.

После череды устрашающе тихих (или отложенных) красных дорожек в прошлом году во время многомесячных забастовок актеров и сценаристов, церемония вручения премии "Золотой глобус" в воскресенье вечером дала звездам шанс вновь появиться в центре внимания.

Церемония традиционно служит предвестником вручения премии "Оскар", а критики ищут подсказки относительно того, какие фильмы будут среди фаворитов. Но в этом году эксперты моды также следили за тенденциями, которые могут определить 2024 год. И ясно, что красный цвет был и остается среди фаворитов. А также в моде кружева и ажурные, или полупрозрачные ткани. Фокус выбрал лучшие алые наряды красной дорожки "Золотого глобуса-2024".

Флоренс Пью

На ней было ярко-красное прозрачное платье-комбинация, сшитое на заказ от Valentino, с вышитыми цветочными аппликациями по всей поверхности, и эффектная объемная юбка.

Флоренс Пью Фото: Getty Images

Чтобы завершить гламурный образ, она добавила сверкающие украшения Tiffany & Co. и туфли на платформе серебристого цвета.

Селена Гомес

Певица и актриса Селена Гомес на первое крупное мероприятие сезона награждений явилась в пышном и эффектном наряде. Гомес была одета в изготовленное на заказ рубиново-красное шелковое платье Giorgio Armani Privé с вырезами со складками и тремя вышитыми черными кристаллами цветами, спускающимися по корсажу.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Образ дополнила соответствующая асимметричная пышная юбка с черным поясом, а также рубиновые туфли на остроносом каблуке и сверкающие серебряные украшения на обоих запястьях.

Джулианна Мур

Джулианна Мур отправилась на церемонию вручения премии "Золотой глобус 2024" в Лос-Анджелесе, надев лаконичное красное платье без бретелек Bottega Veneta с объемной юбкой и овальным вырезом.

Джулианна Мур Фото: Getty Images

Над своим образом Мур сотрудничала со стилистом Кейт Янг и дополнила его изысканными украшениями Cartier. И главное, в ее эффектном платье были карманы.

Хайди Клум

Потребовалось бы немало усилий, чтобы затмить Хайди Клум на красной дорожке церемонии вручения премии "Золотой глобус" 2024 года. Супермодель выбрала изумительное красном платье с эффектным разрезом и пышной юбкой. "Сегодня никто не может добраться до меня. Я чувствую себя гигантским помидором", — пошутила Клум на красной дорожке.

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty Images

Образ Клум стилизовали Мариэль Хэнн и Роб Зангарди. Свое платье от Sophie Couture без бретелек со структурированным корсажем-бюстье, расшитым блестками она дополнила украшениями Lorraine Schwartz и красные туфли Louboutin в тон с острым носком. Хайди сказала, что в восторге от своего платья, которое напомнило ей распустившуюся розу. На красной дорожке ее сопровождал ее муж Том Каулитц.

Барри Кеоган

Не только дамы оделись к красное на церемонию. Барри Кеоган, звезда нашумевшего фильма "Солтберн" был номинирован, но награда досталась другому ирландцу – Киллиану Мерфи за его роль в фильме про Оппенгеймера.

На красную дорожку Кеоган прибыл в элегантном красном пиджаке и сшитых на заказ брюках.

Барри Кеоган Фото: Getty Images

Его стилистка Илария Урбинати в вечер перед церемонией пошутила, что его костюм от Louis Vuitton пришлось отпаривать и гладить, чтобы актер выглядел идеально. Свой образ Барри дополнил несколькими изысканными украшениями, в том числе жемчужной цепочкой, которая спускалась из кармана брюк и рубиновым колье.

Напомним, Натали Портман также присутствовала на церемонии, но была одна и выглядела печальной и сдержанной.

По слухам, актриса рассталась со своим супругом Бенджаменом Мильпье, с которым прожила 11 лет.

О проблемах в семейной жизни Портман заговорили в июне прошлого года. Во французском журнале Voici утверждалось, что 46-летний Мильпье изменял своей жене с 25-летней активисткой по борьбе с изменением климата Камиллой Этьен.