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Редкий кадр: Киллиан Мерфи появился на церемонии с женой и сыном

Дарья Бережная
Фото: Getty Images | Семья Киллиана Мерфи на "Золотом глобусе"

Ирландский актер крайне редко появляется на публике со своей семьей. Но фильм "Оппенгеймер", где он сыграл главную роль, был слишком важен.

Киллиан Мерфи славится своей скрытностью и не слишком часто появляется на публике вместе с семьей. Но ради "Золотого глобуса" он сделал исключение. И не зря. Когда он получил награду за роль в фильме "Оппенгеймер", ему было с кем разделить радость. Об этом пишет Daily Mail.

На церемонии Киллиан появился с 16-летним сыном Араном и супругой Ивонн Макгинесс. У пары есть еще один сын, 17-летний Малархи. Но на "Золотом глобусе" его не было.

Это был незабываемый вечер для 47-летнего ирландского актера, когда он получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом фильме за роль в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

На "Золотом глобусе" Мерфи сидел за одним столиком с Дауни-младшим
Фото: Getty Images

Аран уже успел сняться в двух фильмах. И, по мнению критиков, очень похож на своего знаменитого отца.

Мерфи начал свою речь с похвалы Нолану, с которым он работал несколько раз ранее, включая "Бэтмен: Начало", "Дюнкерк" и "Начало".

"Когда я впервые попал на съемочную площадку Кристофера Нолана, я понял, что все по-другому. Я мог это определить по уровню строгости, уровню сосредоточенности, уровню самоотдачи, полному отсутствию каких-либо вариантов сидения для актеров. Я понял, что работаю с дальновидным режиссером и настоящим мастером", — сказал Киллиан.

Он пошутил, что "одна из самых прекрасных и уязвимых вещей в карьере актера – это то, что на самом деле никакой актер не может действовать в одиночку".

Киллиан Мерфи на "Золотом глобусе"

На прошлой неделе актер присутствовал на церемонии Desert Palm Achievement Award в Палм-Спрингс и упомянул свою семью, что с ним бывает очень редко. Киллиан уточнил, что старший сын остался дома, так как у него экзамены.

Звезда "Острых козырьков" ранее рассказывал, что решил перевезти свою семью обратно на родину, в Ирландию в 2015 году, потому что он хотел, чтобы его дети были ирландцами.

Он объяснил: "Мы хотели, чтобы дети были ирландцами. Они были подростками и уже говорили с шикарный английским акцентом, а мне это не слишком нравилось. Так что мы решили вернуться. Мы пробыли в Лондоне 14 лет, оба наших ребенка родились там, а в Дублин мы вернулись только в 2015 году. Это очень ирландская история о том, как уйти, заняться своими делами и вернуться домой, кажется, это обычная история для ирландцев".

Хотя акцент его детей сыграл большую роль в решении о переезде, были и другие факторы: Киллиан рассказал, что он хотел вернуться домой, чтобы быть ближе к своим родителям и родителям Ивонн.

В Лос-Анджелесе Киллиан жить не хочет.

"Я люблю приходить в гости, люблю тамошнюю еду и погоду. Не знаю, я просто чувствую себя европейцем, я просто чувствую себя ирландцем. Если бы я жил в Калифорнии, я бы чувствовал себя чужаком, я не мог себе представить, чтобы жить там постоянно", — признался актер.

В Дублине актер живет в викторианском таунхаусе за 1,7 миллиона фунтов стерлингов.

Но не все выглядели счастливыми на красной дорожке "Золотого глобуса". Натали Портман, которая, по слухам, разошлась со своим мужем из-за его измен, была одна и почти не улыбалась.