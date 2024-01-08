Редкий кадр: Киллиан Мерфи появился на церемонии с женой и сыном

Ирландский актер крайне редко появляется на публике со своей семьей. Но фильм "Оппенгеймер", где он сыграл главную роль, был слишком важен.

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Киллиан Мерфи славится своей скрытностью и не слишком часто появляется на публике вместе с семьей. Но ради "Золотого глобуса" он сделал исключение. И не зря. Когда он получил награду за роль в фильме "Оппенгеймер", ему было с кем разделить радость. Об этом пишет Daily Mail.

На церемонии Киллиан появился с 16-летним сыном Араном и супругой Ивонн Макгинесс. У пары есть еще один сын, 17-летний Малархи. Но на "Золотом глобусе" его не было.

Это был незабываемый вечер для 47-летнего ирландского актера, когда он получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом фильме за роль в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

На "Золотом глобусе" Мерфи сидел за одним столиком с Дауни-младшим Фото: Getty Images

Аран уже успел сняться в двух фильмах. И, по мнению критиков, очень похож на своего знаменитого отца.

Мерфи начал свою речь с похвалы Нолану, с которым он работал несколько раз ранее, включая "Бэтмен: Начало", "Дюнкерк" и "Начало".

"Когда я впервые попал на съемочную площадку Кристофера Нолана, я понял, что все по-другому. Я мог это определить по уровню строгости, уровню сосредоточенности, уровню самоотдачи, полному отсутствию каких-либо вариантов сидения для актеров. Я понял, что работаю с дальновидным режиссером и настоящим мастером", — сказал Киллиан.

Он пошутил, что "одна из самых прекрасных и уязвимых вещей в карьере актера – это то, что на самом деле никакой актер не может действовать в одиночку".

Киллиан Мерфи на "Золотом глобусе"

На прошлой неделе актер присутствовал на церемонии Desert Palm Achievement Award в Палм-Спрингс и упомянул свою семью, что с ним бывает очень редко. Киллиан уточнил, что старший сын остался дома, так как у него экзамены.

Звезда "Острых козырьков" ранее рассказывал, что решил перевезти свою семью обратно на родину, в Ирландию в 2015 году, потому что он хотел, чтобы его дети были ирландцами.

Он объяснил: "Мы хотели, чтобы дети были ирландцами. Они были подростками и уже говорили с шикарный английским акцентом, а мне это не слишком нравилось. Так что мы решили вернуться. Мы пробыли в Лондоне 14 лет, оба наших ребенка родились там, а в Дублин мы вернулись только в 2015 году. Это очень ирландская история о том, как уйти, заняться своими делами и вернуться домой, кажется, это обычная история для ирландцев".

Хотя акцент его детей сыграл большую роль в решении о переезде, были и другие факторы: Киллиан рассказал, что он хотел вернуться домой, чтобы быть ближе к своим родителям и родителям Ивонн.

В Лос-Анджелесе Киллиан жить не хочет.

"Я люблю приходить в гости, люблю тамошнюю еду и погоду. Не знаю, я просто чувствую себя европейцем, я просто чувствую себя ирландцем. Если бы я жил в Калифорнии, я бы чувствовал себя чужаком, я не мог себе представить, чтобы жить там постоянно", — признался актер.

В Дублине актер живет в викторианском таунхаусе за 1,7 миллиона фунтов стерлингов.

Но не все выглядели счастливыми на красной дорожке "Золотого глобуса". Натали Портман, которая, по слухам, разошлась со своим мужем из-за его измен, была одна и почти не улыбалась.