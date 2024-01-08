Рідкісний кадр: Кілліан Мерфі з'явився на церемонії з дружиною і сином

Ірландський актор вкрай рідко з'являється на публіці зі своєю сім'єю. Але фільм "Оппенгеймер", де він зіграв головну роль, був занадто важливий.

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Кілліан Мерфі славиться своєю потайливістю і не надто часто з'являється на публіці разом із сім'єю. Але заради "Золотого глобуса" він зробив виняток. І не дарма. Коли він отримав нагороду за роль у фільмі "Оппенгеймер", йому було з ким розділити радість. Про це пише Daily Mail.

На церемонії Кілліан з'явився з 16-річним сином Араном і дружиною Івонн Макгінесс. У пари є ще один син, 17-річний Малархі. Але на "Золотому глобусі" його не було.

Це був незабутній вечір для 47-річного ірландського актора, коли він отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у драматичному фільмі за роль у фільмі Крістофера Нолана "Оппенгеймер".

На "Золотому глобусі" Мерфі сидів за одним столиком із Дауні-молодшим Фото: Getty Images

Аран уже встиг знятися у двох фільмах. І, на думку критиків, дуже схожий на свого знаменитого батька.

Мерфі почав свою промову з похвали Нолану, з яким він працював кілька разів раніше, включно з "Бетмен: Початок", "Дюнкерк" і "Початок".

"Коли я вперше потрапив на знімальний майданчик Крістофера Нолана, я зрозумів, що все по-іншому. Я міг це визначити за рівнем строгості, рівнем зосередженості, рівнем самовіддачі, повною відсутністю будь-яких варіантів сидіння для акторів. Я зрозумів, що працюю з далекоглядним режисером і справжнім майстром", — сказав Кілліан.

Він пожартував, що "одна з найпрекрасніших і найвразливіших речей у кар'єрі актора — це те, що насправді жоден актор не може діяти поодинці".

Кілліан Мерфі на "Золотому глобусі"

Минулого тижня актор був присутній на церемонії Desert Palm Achievement Award у Палм-Спрінгс і згадав свою сім'ю, що з ним буває дуже рідко. Кілліан уточнив, що старший син залишився вдома, оскільки у нього іспити.

Зірка "Гострих козирків" раніше розповідав, що вирішив перевезти свою сім'ю назад на батьківщину, до Ірландії, 2015 року, тому що він хотів, щоб його діти були ірландцями.

Він пояснив: "Ми хотіли, щоб діти були ірландцями. Вони були підлітками і вже говорили з шикарним англійським акцентом, а мені це не дуже подобалося. Тож ми вирішили повернутися. Ми пробули в Лондоні 14 років, обидві наші дитини народилися там, а в Дублін ми повернулися тільки 2015 року. Це дуже ірландська історія про те, як піти, зайнятися своїми справами і повернутися додому, здається, це звичайна історія для ірландців".

Хоча акцент його дітей відіграв велику роль у рішенні про переїзд, були й інші чинники: Кілліан розповів, що він хотів повернутися додому, щоб бути ближче до своїх батьків і батьків Івонн.

У Лос-Анджелесі Кілліан жити не хоче.

"Я люблю приходити в гості, люблю тамтешню їжу і погоду. Не знаю, я просто відчуваю себе європейцем, я просто відчуваю себе ірландцем. Якби я жив у Каліфорнії, я б почувався чужинцем, я не міг собі уявити, щоб жити там постійно", — зізнався актор.

У Дубліні актор живе у вікторіанському таунхаусі за 1,7 мільйона фунтів стерлінгів.

Але не всі виглядали щасливими на червоній доріжці "Золотого глобуса". Наталі Портман, яка, за чутками, розійшлася зі своїм чоловіком через його зради, була одна і майже не посміхалася.