Король Чарльз III и королева Камилла поздравили Кейт Миддлтон с днем рождения (фото)

Супруга будущего короля Великобритании встретила свое 42-летие. Сообщалось, что праздник семья Уэльских проведет в Норфолке.

Король Чарльз III и королева Камилла поздравили Кейт Миддлтон с 42-м днем рождения, который она отмечает 9 января 2024 года. Снимком с именинницей они поделились на официальной странице монаршей семьи в Instagram.

"Поздравляем принцессу Уэльскую с днем рождения сегодня!" — лаконично отметили под фото с коронации Чарльза III, которая состоялась 6 мая 2023 года. На снимке жена принца Уильяма улыбается и смотрит на новоиспеченного короля Великобритании и своего свекра.

Кейт Миддлтон и король Чарльз III

"Поздравляем с Днем рождения Ее Королевское Высочество принцессу Уэльскую!", "Оооо, красивое фото! С днем рождения, Кэтрин", "Я желаю Ее Королевскому Высочеству принцессе Уэльской Кэтрин счастливого и замечательного дня рождения и, несмотря на годы, ее красота, элегантность и солидарность остаются неизменными", — присоединяются к поздравлениям сторонники британской королевской семьи.

Семья Уэльских Фото: Getty Images

Как отмечалось ранее, именинница проведет свой 42-й день рождения в загородном доме в Норфолке, Анмер-Холл. Недвижимость стала подарком покойной королевы Елизаветы II на свадьбу Кейт и Уильяма, и здесь принцесса Уэльская "чувствует себя как дома". В Норфолке принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи сейчас находятся на школьных каникулах.

Принцесса Кейт вышла замуж за старшего сына британского суверена в 2011 году. Она родила ему троих детей и станет следующей королевой Великобритании.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям показали самые яркие моменты своего 2023 года.

Также Фокус писал о появлении принцессы Уэльской с дочерью Шарлоттой на публике с одинаковыми прическами.