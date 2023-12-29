Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта продемонстрировали момент единения (фото)

Жена принца Уильяма и его единственная дочь появились на рождественской службе с одинаковыми прическами. Члены королевской семьи часто выбирают косички.

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Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на рождественской службе 2023 продемонстрировали момент единения. Об этом пишет Hello Magazine.

В то время как единственная дочь принца Уильяма становится такой же элегантной и утонченной, как и ее мать, королевский дуэт имел соответствующие прически на Рождество.

Супруга будущего короля Великобритании появилась в синей коктейльной шляпке "Лук и стрела" от Juliette Millinery, а под ней Миддлтон собрала волосы назад в косу.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

И так же, как и ее мать, 8-летняя принцесса Шарлотта заплела волосы в две красивые косички, аккуратно держа волосы вне лица, когда она шла по стопам своих родителей, смело встречая публику, собравшуюся возле церкви Святой Марии Магдалины в Норфолке.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Косички являются распространенным трендом в прическах среди членов королевской семьи. Не только красивая, но и практичная прическа никогда не выходит из моды, начиная от распущенных одинарных косичек и заканчивая образами "рыбий хвост" и прическами из нескольких косичек.

Напомним, когда принцесса Шарлотта с братом Джорджем нарушила рождественскую традицию королевской семьи.

Также Фокус писал о стоимости рождественского образа дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма.