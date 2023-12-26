Будущая королева: в чем уникальность Кейт Миддлтон

Старший сын короля Великобритании Чарльза III и его избранница поженились в 2011 году. Сейчас они воспитывают троих детей.

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Стало известно, какая у Кейт Миддлтон есть суперсила. Об этом пишет People.

Жена принца Уильяма почувствовала поддержку самых близких людей, когда она устроила свой ежегодный концерт колядок 8 декабря 2023 года. Но праздничное событие состоялось на фоне волны скандалов.

Всего за несколько дней до этого вышла новая книга биграфа Сассекских Омида Скоби "Финал", в которой принцессу Уэльскую описали как "холодную" и неприветливую к Меган Маркл, а в нидерландском переводе книги жена принца Уильяма была названа наряду с королем Чарльзом как члены королевской семьи, которые якобы участвовали в разговорах о цвете кожи сына принца Гарри и Меган, принца Арчи, еще до его рождения в 2019 году.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Впрочем, в тот вечер мама троих детей профессионально проигнорировала вопросы журналистов по этому поводу.

"Именно поэтому многие люди, которые работали с ней, считают, что она является такой ценной для королевской семьи, потому что она обладает удивительным профессионализмом", — рассказывает писатель Валентин Лоу.

Кроме этого, Кэтрин поддерживает своего мужа и будущего короля Великобритании, принца Уильяма.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

"Она имеет публичный имидж милосердной и улыбчивой и, осмелюсь сказать, безобидной. Но на самом деле она сильна духом, волевая и готова сражаться за то, чего она хочет и что считает правильным", — отмечает Лоу.

В частности, мама трех королевских наследников мыслит стратегически.

"Однажды она станет королевой, и в ее сердце есть долгосрочные интересы монархии и королевской семьи", — добавляет эксперт.

Напомним, Кейт Миддлтон показала новый портрет принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Также Фокус писал об образе принцессы Шарлотты на рождественской службе 2023 года.