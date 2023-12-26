Майбутня королева: у чому унікальність Кейт Міддлтон
Старший син короля Великобританії Чарльза ІІІ та його обраниця одружилися у 2011 році. Наразі вони виховують трьох дітей.
Стало відомо, яка в Кейт Міддлтон є суперсила. Про це пише People.
Дружина принца Вільяма відчула підтримку найближчих людей, коли вона влаштувала свій щорічний концерт колядок 8 грудня 2023 року. Але святкова подія відбулася на тлі хвилі суперечок.
Лише за кілька днів до цього вийшла нова книга біграфа Сассекських Оміда Скобі "Фінал", у якій принцесу Уельську описали як "холодну" та непривітну до Меган Маркл, а в нідерландському перекладі книги дружина принца Вільяма була названа поряд із королем Чарльзом як члени королівської родини, які нібито брали участь у розмовах про колір шкіри сина принца Гаррі та Меган, принца Арчі, ще до його народження у 2019 році.
Втім, того вечора мама трьох дітей професійно проігнорувала запитання журналістів щодо цього приводу.
"Саме тому багато людей, які працювали з нею, вважають, що вона є такою цінною для королівської родини, тому що вона має дивовижний професіоналізм", – розповідає письменник Валентин Лоу.
Окрім цього, Кетрін підтримує свого чоловіка та майбутнього короля Великобританії, принца Вільяма.
"Вона має публічний імідж милосердної та усміхненої і, насмілюсь сказати, нешкідливої. Але насправді вона сильна духом, вольова і готова битися за те, чого вона хоче і що вважає правильним", — зазначає Лоу.
Зокрема, мама трьох королівських спадкоємців мислить стратегічно.
"Одного разу вона стане королевою, і в її серці є довгострокові інтереси монархії та королівської родини", — додає експерт.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон показала новий портрет принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.
Також Фокус писав про образ принцеси Шарлотти на різдвяній службі 2023.