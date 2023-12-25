Кейт Міддлтон представила нове фото своїх дітей

Фографія є частиною тієї ж серії, що й на офіційній різдвяній листівці родини.

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Принц і принцеса Уельські опублікували нову фотографію своїх трьох дітей, побажавши всім щасливого Різдва. Чорно-біле фото з'явилося на офіційній сторінці Кенсингтонського палацу в соцмережі.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям відреагували на звинувачення у фотошопі

На фотографії зображена принцеса Шарлотта, яка сидить між своїми братами принцами Джорджем і принцом Луї на лавці, обхопивши їх руками за плечі. Усі троє радісних дітей одягнені в білі сорочки.

Фотографія є частиною тієї ж серії, що й на офіційній різдвяній листівці родини . Знімки були зроблені у Віндзорі фотографом з Йоркшира Джошем Шиннером.

Принц і принцеса приєдналися до короля і королеви в Сандрінгемі на традиційних королівських урочистостях, прогулявшись від будинку до церкви Святої Марії Магдалини.

Цього року, як і минулого, до сім'ї приєднався опальний принц Ендрю. Його ймовірні зв'язки із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном стануть об'єктом подальшого розслідування в новому році, коли будуть опубліковані сотні матеріалів у справі про наклеп.

Його колишня дружина Сара, герцогиня Йоркська, вперше за багато років з'явилася на публіці в Сандрінгемі, а їхні доньки приїхали зі своїми чоловіками: принцеса Беатріс з Едоардо Мапеллі Моцці і принц Євгенія з Джеком Бруксбанком.

Різдвяного ранку біля церкви зібралося близько тисячі людей, очікуючи побачити членів королівської сім'ї.

Раніше Фокус писав, який ансамбль вибрала Кейт Міддлтон для різдвяної служби в Сандрінгемі.