Названа вартість різдвяного образу принцеси Шарлотти (фото)

Онука короля Великобританії приміряла одяг та взуття іспанського та лондонського брендів.

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Принцеса Шарлотта продемонструвала на різдвяній службі 2023 образ за кілька сотень євро. Про це пише Royal Fashion Police.

У Сандрінгемі єдина донька Кейт Міддлтон та принца Вільяма зʼявилася в темно-оливковому пальті іспанського бренду Friki, вартість якого становить 204 євро (близько восьми тисяч грн).

Родина Уельських на різдвяній службі в Сандрінгемі Фото: Getty Images

На ногах принцеси Шарлотти були темні колготки та чорні шкіряні туфлі лондонського бренду Papouelli Shoes. Ціна взуття — 85 фунтів стерлінгів (майже чотири тисячі грн).

Волосся онука британського короля Чарльза ІІІ зібрала в дві косички, додавши до зачіски темний бантик.

Принцеса Шарлотта та принц Вільям Фото: Getty Images

Тим часом Кейт Міддлтон у Сандрінгемі продемонструвала розкішний образ відтінку петроль. А чоловіки-представники родини Уельських обрали для різдвяної служби 2023 року ділові образи в синіх тонах.

Принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта народилася у травні 2015 року та стала другою дитиною старшого сина короля Чарльза ІІІ. Наразі вона третя в черзі на британський престол після батька Вільяма та старшого брата Джорджа.

Нагадаємо, який титул може отримати принцеса Шарлотта, коли підросте.

Також Фокус писав про випадок, коли принц Джордж та принцеса Шарлотта порушили давню королівську традицію на Різдво.