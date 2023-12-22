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Стиль життя

Принц Джордж та принцеса Шарлотта одного разу порушили королівську традицію на Різдво

Принцеса Шарлотта та принц Джордж, різдво в королівській родині, кейт міддлтон та принц вільям, різдвяні подарунки
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram | Принцеса Шарлотта та принц Джордж

Зазвичай члени "Фірми" проводять різдвяні свята у маєтку Сандрінгем.

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У мережі пригадали момент, коли принцеса Шарлотта та принц Джордж порушили велике королівське правило на Різдво. Про це пише Mirror.

Як і більшість сімей, члени "Фірми" мають свої власні традиції, яких дотримуються під час святкування різдвяних свят, зокрема, обмін подарунками на Святвечір, а не на Різдво.

Принц Джордж і принцеса Шарлотта одного разу порушили королівську різдвяну традицію, відкривши подарунки надто пізно.

Королівська родина Великобританії зазвичай святкує Різдво в заміському маєтку Сандрінгем. Зазвичай вони обмінюються та відкривають подарунки напередодні Різдва, як це прийнято в Німеччині.

Раніше Кейт Міддлтон розповіла, що на Різдво 2018 року двоє її старших дітей насправді "встали дуже рано", щоб відкрити свої подарунки 25 грудня.

Принцеса Шарлотта та принц Джордж Fullscreen
Принцеса Шарлотта та принц Джордж
Фото: Getty Images

Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгреді розповів: "Королівські особи мають німецьке походження, тому вони вплітають німецькі традиції у свої святкування".

Зазвичай Кейт Міддлтон та принц Вільям дарують дітям практичні подарунки, намагаючись їх не розбалувати.

Принцеса Шарлотта та принц Джордж Fullscreen
Принцеса Шарлотта та принц Джордж
Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Шарлотта зʼявилася на публіці у светрі за 36 євро.

Також Фокус писав про химерні різдвяні подарунки від короля Чарльза ІІІ працівникам палацу.