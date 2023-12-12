Принцеса Шарлотта приміряла светр за 36 євро (фото)

Спадкоємиця Кейт Міддлтон та принца Вільяма допомогла фасувати подарунки для малозабезпечених.

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Принцеса Шарлотта зʼявилася на публіці в светрі за 36 євро. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Напередодні принцеса Уельська Кейт Міддлтон разом із трьома спадкоємцями, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, прибула в місцевий волонтерський центр, де вони фасували різдвяні подарунки для малозабезпечених.

Єдина донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон зʼявилася в бавовняному светрі червоного кольору бренду Cyrillus, ціна якого становить 36 євро (близько 1400 грн). Також королівська спадкоємиця одягнула джинсову спідницю від того ж бренду. Її вартість — 48 євро (приблизно 1900 грн).

Волосся Шарлотта зібрала у хвіст, хоча зазвичай зʼявляється на публіці з розпущеним.

Принцеса Шарлотта

Сама ж принцеса Уельська обрала для появи світлий светр та темні штани.

Королівська родина формувала подарунки для дітей з безлічі речей, куплених на гроші благодійників, і упакувала подарункові пакети в межах акції "Різдвяні піжами".

Принцеса Уельська Кейт з дітьми

Нагадаємо, принц Луї задув свічку принцеси Шарлотти під час різдвяної служби у Вестмінстерському абатстві.

Також Фокус писав про пораду, яку Кейт Міддлтон дала своїй єдиній доньці.