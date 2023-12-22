Принц Джордж и принцесса Шарлотта однажды нарушили королевскую традицию на Рождество
Обычно члены "Фирмы" проводят рождественские праздники в поместье Сандрингем.
В сети вспомнили момент, когда принцесса Шарлотта и принц Джордж нарушили большое королевское правило на Рождество. Об этом пишет Mirror.
Как и большинство семей, члены "Фирмы" имеют свои собственные традиции, которых придерживаются во время празднования рождественских праздников, в частности, обмен подарками на Сочельник, а не на Рождество.
Принц Джордж и принцесса Шарлотта однажды нарушили королевскую рождественскую традицию, открыв подарки слишком поздно.
Королевская семья Великобритании обычно празднует Рождество в загородном поместье Сандрингем. Обычно они обмениваются и открывают подарки накануне Рождества, как это принято в Германии.
Ранее Кейт Миддлтон рассказала, что на Рождество 2018 года двое ее старших детей на самом деле "встали очень рано", чтобы открыть свои подарки 25 декабря.
Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгреди рассказал: "Королевские особы имеют немецкое происхождение, поэтому они вплетают немецкие традиции в свои празднования".
Обычно Кейт Миддлтон и принц Уильям дарят детям практичные подарки, стараясь их не разбаловать.
Напомним, принцесса Шарлотта появилась на публике в свитере за 36 евро.
Также Фокус писал о причудливых рождественских подарках от короля Чарльза ІІІ работникам дворца.