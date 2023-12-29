Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта продемонстрували момент єднання (фото)

Дружина принца Вільяма та його єдина донька зʼявилися на різдвяній службі з однаковими зачісками. Члени королівської родини часто обирають косички.

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Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта на різдвяній службі 2023 продемонстрували момент єднання. Про це пише Hello Magazine.

У той час як єдина донька принца Вільяма стає такою ж елегантною та витонченою, як і її мати, королівський дует мав відповідну зачіску на Різдво.

Дружина майбутнього короля Великобританії зʼявилася в синьому коктейльному капелюшку "Лук і стріла" від Juliette Millinery, а під ним Міддлтон зібрала волосся назад у косу.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

І так само, як і її мати, 8-річна принцеса Шарлотта заплела волосся у дві гарні косички, акуратно тримаючи волосся поза обличчям, коли вона йшла стопами своїх батьків, сміливо зустрічаючи публіку, яка зібралася біля церкви Святої Марії Магдалини в Норфолку.

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Косички є поширеним трендом у зачісках серед членів королівської родини. Не тільки гарна, а й практична зачіска ніколи не виходить з моди, починаючи від розпущених одинарних кісок і закінчуючи образами "риб’ячий хвіст" і зачісками з кількох косичок.

Нагадаємо, коли принцеса Шарлотта з братом Джорджем порушила різдвяну традицію королівської родини.

Також Фокус писав про вартість різдвяного образу доньки Кейт Міддлтон та принца Вільяма.