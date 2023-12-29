Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта продемонстрували момент єднання (фото)

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта, образ кейт міддлтон, образ принцеси шарлотти, різдво в королівській сімʼї
Фото: Getty | Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта на різдвяній службі

Дружина принца Вільяма та його єдина донька зʼявилися на різдвяній службі з однаковими зачісками. Члени королівської родини часто обирають косички.

Related video

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта на різдвяній службі 2023 продемонстрували момент єднання. Про це пише Hello Magazine.

У той час як єдина донька принца Вільяма стає такою ж елегантною та витонченою, як і її мати, королівський дует мав відповідну зачіску на Різдво.

Дружина майбутнього короля Великобританії зʼявилася в синьому коктейльному капелюшку "Лук і стріла" від Juliette Millinery, а під ним Міддлтон зібрала волосся назад у косу.

Кейт Міддлтон Fullscreen
Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images
Принцеса Шарлотта Fullscreen
Принцеса Шарлотта
Фото: Getty Images

І так само, як і її мати, 8-річна принцеса Шарлотта заплела волосся у дві гарні косички, акуратно тримаючи волосся поза обличчям, коли вона йшла стопами своїх батьків, сміливо зустрічаючи публіку, яка зібралася біля церкви Святої Марії Магдалини в Норфолку.

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта Fullscreen
Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта
Фото: Getty Images

Косички є поширеним трендом у зачісках серед членів королівської родини. Не тільки гарна, а й практична зачіска ніколи не виходить з моди, починаючи від розпущених одинарних кісок і закінчуючи образами "риб’ячий хвіст" і зачісками з кількох косичок.

Нагадаємо, коли принцеса Шарлотта з братом Джорджем порушила різдвяну традицію королівської родини.

Також Фокус писав про вартість різдвяного образу доньки Кейт Міддлтон та принца Вільяма.