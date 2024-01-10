74-летнюю Мерил Стрип заподозрили в новом романе: кого приписывают кинолегенде

И Мерил, и Мартин – одиноки. Шорт в 2010 году похоронил жену, с которой прожил 30 лет, а Стрип развелась с мужем после 45 лет брака.

Голливудская легенда Мерил Стрип спровоцировала слухи о романе с коллегой по съемочной площадке сериала "Убийства в одном здании" Мартином Шортом. После того, как на "Золотом глобусе" актеры мило ворковали, таблоиды поспешили заподозрить, что между ними нечто большее, чем просто дружба, пишет People

Масла в огонь подлил и семейный статус Стрип, которая развелась с мужем Доном Гаммером после 45 лет брака.

Представители актеров уже отреагировали на информацию в СМИ и поспешили заверить, что между Мерил и Мартином – только дружба.

Мартин Шорт и Мерил Стрип – друзья и коллеги Фото: Getty

О расставании актрисы с мужем стало известно только недавно, хотя они тайно разошлись еще шесть лет назад.

"Дон Гаммер и Мерил Стрип разлучены более шести лет, и, хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жизнь отдельно", — заявил представитель Стрип в заявлении прессе.

Разлученных супругов не видели вместе на публике со времен церемонии вручения "Оскара" 2018 года, но трехкратная обладательница этой премии носила обручальное кольцо всего за несколько дней до того, как было подтверждено расставание.

Она и 77-летний Гаммер, поженившиеся в 1978 году всего после шести месяцев совместной жизни, в сентябре 2023 года отпраздновали 45-летие свадьбы. У них четверо детей: сын Генри и дочери Мейми, Грейс и Луиза.

73-летний Шорт потерял свою жену, актрису Нэнси Долман, из-за рака яичников в 2010 году. Пара прожила в браке 30 лет, и он назвал эти отношения "триумфом".

"Это тяжело. Она умерла в 2010 году, но я до сих пор постоянно с ней общаюсь. Это "Эй, Нэн", понимаешь? Как бы она отреагировала на то или иное решение, особенно в отношении наших троих детей?" – рассказывал актер. В этом браке родились трое детей – дочь Кэтрин (40 лет) и сыновья Оливер (37) и Генри (34).

На церемонии вручения "Золотого глобуса" Стрип и Шорт сидели вместе с Селеной Гомес, которая тоже играет в упомянутом сериале. Все три актера были номинированы за свои роли в популярном шоу, к которому Стрип присоединилась в прошлом году. Хотя Стрип не забрала домой трофей в этом году, она побила свой предыдущий рекорд как самая номинированная актриса в истории "Золотого глобуса". У нее – 33 номинации и девять побед на "Золотом глобусе", что тоже является рекордом за всю историю премии.

Ранее Фокус писал, что Леонардо Ди Каприо отказался сниматься с обнаженной Мерил Стрип в комедии "Не смотрите наверх".