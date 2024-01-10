Образец элегантности: принцесса Анна прибыла с официальным визитом на Шри-Ланку

73-летняя королевская принцесса продемонстрировала безупречный стиль. И надела свои любимые солнцезащитные очки Adidas.

Принцесса Анна, младшая сестра короля Чарльза, сегодня прибыла на Шри-Ланку. И у трапа самолета ее встречали великолепным выступлением. Примечательно, но королевская принцесса сама несла свой багаж. Об этом пишет Daily Mail.

73-летняя королевская принцесса прибыла в международный аэропорт Бандаранаике в Катунаяке, Шри-Ланка.

Принцесса Анна на Шри-Ланке

К ней присоединился ее муж, вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс, 68 лет. На Шри-Ланке Анна проведет три насыщенных событиями дня.

У трапа самолета для нее и ее супруга выступала большая группа танцоров и музыкантов, а барабанщики играли гипнотические ритмы.

Принцесса посещает эту страну по запросу Министерства иностранных дел и начнет ознакомительный тур, чтобы отметить двусторонние отношения Великобритании со Шри-Ланкой.

Она встретится с президентом Ранилом Викремесингхе и первой леди Мэйтри Викремесингхе.

Эндрю Патрик, Верховный комиссар Великобритании в Шри-Ланке, был среди высокопоставленных лиц, официально приветствовавших принцессу. Он сказал: "Этот визит — лучший способ отметить 75-летие дипломатических отношений со Шри-Ланкой".

Со среды по пятницу Анна встретится с местными общинами и религиозными группами в столице Коломбо, городе Канди в центре Шри-Ланки и Джафне на севере страны, где проживают многие представители тамильской общины. Это будет первый визит члена королевской семьи Великобритании в этот регион.

Энн выглядела шикарно в блейзере телесного цвета, который она сочетала с белыми льняными брюками, простой светло-голубой блузкой и удобными туфлями на небольшом каблуке. Ее образ идеально дополнили золотые украшения и ее любимые солнцезащитные очки Adidas, которые принцесса носит уже много лет буквально со всеми своими нарядами.

Принцесса Анна на Шри-Ланке Фото: Getty Images

Принцессу прозвали "правой рукой короля" благодаря ее поддержке брата и репутации одной из самых трудолюбивых членов королевской семьи.

Визит королевской принцессы на Шри-Ланку стал первым зарубежным туром королевской семьи в 2024 году.

В 1948 году Шри-Ланка, тогда Цейлон, обрела независимость после более чем столетия британского правления.

В последний раз Энн посещала Шри-Ланку почти 30 лет назад, в 1995 году, в качестве покровителя организации "Спасите детей".

В 2024 году король Чарльз и королева Камилла собираются посетить Канаду в мае, а также Австралию, Новую Зеландию и Самоа в октябре.

Сообщается, что принц и принцесса Уэльские планируют этой весной отправиться в Италию с официальным визитом.

Напомним, почетный титул королевской принцессы может в будущем получить и принцесса Шарлотта.