Полезнее коровьего. Диетологи рассказали о преимуществах козьего сыра для здоровья
Если вы любите сыр, вам может быть интересно, какие сорта являются самыми полезными для здоровья. Диетологи рассказали о пользе козьего сыра.
На самом деле происхождение сыра неизвестно, но считается, что первой его начала использовать Римская империя, а затем – Средняя Азия и Ближний Восток. Существуют множество сортов сыра, но наиболее известные во всем мире — это моцарелла, чеддер и пармезан. Однако в последнее время популярным становится козий сыр. Он имеет более мягкий и острый вкус, чем коровий. В нем меньше лактозы, витамина D и рибофлавина и обычно немного больше жиров и минералов. Подобно коровьему сыру, он бывает различных форм и вариаций в зависимости от метода обработки молока. Вот преимущества козьего сыра, о которых вы должны знать. Об этом пишет Healthshots.
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Польза козьего сыра
По словам диетолога Эти Джайн, наличие козьего сыра в ежедневном рационе дает множество преимуществ.
Содержимт массу питательных веществ: он богат необходимыми питательными веществами, включая высококачественные белки, кальций и фосфор, поэтому считается важным источником питательных веществ.
Способствует снижению веса. Благодаря более низкой калорийности и содержанию жира, козий сыр является идеальным молочным продуктом для контроля веса. Полезные жиры, содержащиеся в этом сыре, дольше сохраняют чувство сытости и помогают похудеть.
Поддерживает здоровье костей. Высокое содержание витамина B поддерживает энергетический обмен, а высокий уровень кальция способствует укреплению костей. Это также богатый источник селена, магния и ниацина (витамина B3), обеспечивающего 6 граммов белка, необходимого для крепких костей.
Полезен для здоровья в целом. Наличие биологически активных соединений повышает пищевую ценность козьего сыра, способствуя улучшению общего самочувствия.
Одним из существенных преимуществ этого сыра является то, что его могут употреблять люди с непереносимостью лактозы.
Козий сыр полезнее коровьего?
Козий сыр более полезен для здоровья по сравнению с коровьим сыром благодаря своему уникальному питательному составу. Он полезен для сердца и содержит заметно меньше калорий и насыщенных жиров, что особенно актуально для людей с чувствительностью к лактозе или проблемам с пищеварением. Процесс ферментации при его изготовлении снижает содержание лактозы, что делает его легко усваиваемым.
"Наполненный такими питательными веществами, как жиры, белки, кальций, магний и калий, он борется с воспалениями и содержит полезные жиры. Его питательная ценность варьируется в зависимости от методов обработки", — говорит Джайн.
В порции мягкого козьего сыра содержится:
- 102 калории;
- 6 г белка;
- 8 г жира;
- 8% рекомендуемой диетической дозы (RDI) витамина А;
- 11% от рекомендуемой нормы витамина B2;
- 8% от рекомендуемой нормы кальция;
- 10% от рекомендуемой нормы фосфора;
- 8% от рекомендуемой суточной нормы меди;
- 3% от рекомендуемой суточной нормы железа.
Есть ли побочные эффекты
Хотя козий сыр, как правило, безопасен для употребления в пищу, у некоторых людей при чрезмерном употреблении может возникнуть вздутие живота или легкий пищеварительный дискомфорт. Важно отметить, что он содержит белки бета-казеина А2, которые могут быть менее аллергенными, чем белки А1, содержащиеся в коровьем молоке. Мониторинг реакции вашего организма и умеренное потребление могут помочь смягчить любые потенциальные побочные эффекты.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.