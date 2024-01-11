Джорджина Родригес показала всех детей Криштиану Роналду (фото)

От союза Роналду и Родригес подрастают двое детей. Впрочем, у спортсмена есть еще трое наследников.

29-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала всех детей португальского футболиста Криштиану Роналду, 38, на одном фото. Семейными кадрами звезда соцсетей делится в Instagram с более 55 млн подписчиков.

"Семья... Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается", — написала мама двоих детей.

На солнечном кадре появился сам Роналду, его возлюбленная Джорджина, и пятеро наследников звезды футбола: Ева, Матео, Белла Эсмеральда, Алана Мартина, Криштиану-младший.

Криштиану Роналду с невестой и детьми

Об отношениях Криштиану и бывшей продавщицы в магазине Gucci стало известно в 2016 году. Через год у влюбленных родился первый общий ребенок — дочь Алана Мартина. Тогда же на свет появились близнецы Ева и Матео от суррогатной матери. До этого он уже воспитывал сына Криштиану-младшего.

В 2022 году Джорджина родила двоих детей — дочь Беллу Эсмеральду и сына Энджела. Однако мальчик умер еще во время родов.

Криштиану Роналду с невестой

О свадьбе пары пока не сообщается. Они большую часть времени живут с детьми в Саудовской Аравии, где спортсмен играет за ФК "Аль-Наср".

Напомним, Джорджина Родригес посетила матч своего жениха в Рияде.

Также Фокус писал о путешествиях Джорджины Родригес на частном самолете.