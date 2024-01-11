Натали Портман подтвердила слухи о разводе с Бенджамином Мильпье

Звездная пара спровоцировала слухи о разрыве летом 2023 года. Сейчас звезда экрана живет с наследниками в Европе.

42-летняя американская актриса Натали Портман подтвердила развод с танцовщиком Бенджамином Мильпье, 46. Об этом пишет WSJ.

Звезда фильма "Черный лебедь" приняла репортера в своем доме в Париже. Мама двоих детей призналась, что сейчас живет в просторных апартаментах во французском городе со своими наследниками — 12-летним сыном Алефом и 6-летней дочерью Амалией.

"Я живу здесь с двумя детьми", — рассказала знаменитость израильского происхождения.

Вместе с этим, Натали вообще не упомянула о своем муже и отце детей Бенджамине Мильпье.

Натали Портман и Бенджамин Мильпье Фото: Getty Images

Пара поженилась в 2012 году и воспитывала двоих детей. Впрочем, летом 2023 года стало известно о вероятном разрыве супругов на фоне слухов об измене танцовщика с 25-летней экоактивисткой. Знаменитости официально не комментировали домыслы в сети, однако стали выходить на публику без обручальных колец.

А на церемонии вручения премии "Золотой глобус-2024" накануне американская актриса позировала на красной дорожке одна и также без обручального кольца.

Натали Портман Фото: Getty

Напомним, Натали Портман вышла на публику без обручального кольца.

Также Фокус писал об образе Натали Портман на красной дорожке "Золотого глобуса-2024".