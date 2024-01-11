Рэпер 50 Cent отказался от секса в 2024 году

Известный рэпер Кертис Джеймс Джексон III заявил, что теперь будет практиковать воздержание. Этим летом рэперу исполнится 49 лет.

Известный американский рэпер 50 Cent заявил, что решил отказаться от секса в 2024 году. Рэпер никогда не был женат, а о его личной жизни известно крайне мало. Так что не исключено, что он сейчас один. Рэпер сообщил об своем странном решении на своей странице в Instagram.

Кертис Джеймс Джексон III, который выступает под псевдонимом 50 Cent, заявил, что весь поглощен какой-то новой идеей, которую пока держит в секрете. Так что он решил воздерживать от секса.

"Моя новая идея настолько масштабна, что у меня нет времени отвлекаться. Я практикую воздержание и медитирую, и концентрируюсь на своих целях. Надеюсь, этот Новый год поможет выйти на новый уровень", — написал 48-летний рэп-исполнитель.

Рэпер 50 Cent заявил, что отказался от секса

Хоть Кертис и пропагандировал в начале своей звездной карьеры роскошный образ жизни и даже купил особняк своего кумира Майка Тайсона, где устраивал роскошные вечеринки, он никогда не был женат.

В начале карьеры у рэпера были отношения с женщиной по имени Шаниква Томпкинс, которая родила ему старшего сына Маркиза. Пара встречалась недолго, но рэпер поддерживал отношения с сыном, хоть у них и возникали конфликты.

В 2009 году Томпкинс подала в суд на Джексона на 50 миллионов долларов, заявив, что он обещал заботиться о ней всю жизнь. Иск был отклонен судьей, назвавшим его "неудачной историей о испорченных любовных отношениях".

После выяснилось, что у него есть еще один сын – Дэвиан. Кто его мать, 50 Cent не сообщал.

Также у рэпера есть еще один сын, Сайр, предположительно от модели Дафна Джой.

Также ему приписывали романы с певицей Сиарой, и с эпатажной Челси Хэндлер. В 2003 году Джексон ненадолго встречался с актрисой Вивикой А. Фокс . Он расстался с ней через 8 месяцев отношений, причем сообщил ей об этом по радио. В августе 2019 рэпер начал встречаться с моделью Джамирой Хейнс. Но не слишком часто говорит о своей личной жизни, предпочитая держать ее в секрете.

Напомним, ранее 50 Cent признался, что пожалел о покупке роскошного особняка Майка Тайсона, потому что они слишком дорого ему обходился.