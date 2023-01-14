Рэпер 50 Cent рассказал, почему пожалел о покупке 52-комнатного особняка Майка Тайсона

Музыкант потерял на этой инвестиции более миллиона долларов, продав особняк дешевле, чем заплатил за него.

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Американский рэпер Кертис Джеймс Джексон III, более известный как 50 Cent, в интервью Big Boy’s Neighborhood заявил, что он пожалел о покупке роскошного 52-комнатного особняка легендарного боксера Майка Тайсона в Фармингтоне, штат Коннектикут, в 2003 году. По его словам, это приобретение стало его большой ошибкой.

В доме площадью 4645 квадратных метров были 21 спальня, 25 ванных комнат, крытый бассейн, джакузи, комната с зеленым экраном, крытый двор, несколько игровых комнат, студия звукозаписи и даже ночной клуб.

Недвижимость обошлась 50 Cent в 4,1 млн долларов. На такой шаг начинающий музыкант пошел после того, как заработал в туре Roc The Mic Tour 38 млн долларов. Он признался, что ему нужно было вложить куда-то деньги, чтобы не потерять их.

На ежегодное обслуживание поместья уходило 70 тыс. долларов, и в результате рэпер решил от него избавиться.

Изначально Кертис выставил дом на продажу за 18,5 млн долларов в 2007 году и годами пытался найти покупателя. В конце концов, в 2019 году он продал его с огромной скидкой в 2,9 млн долларов и пожертвовал все деньги своей благотворительной организации G-Unit Foundation.

Напомним, ранее Фокус писал, что недавно 50 Cent высмеял Мадонну за ее откровенные фото в соцсетях, причем сделал это второй раз подряд, несмотря на то, что ранее уже извинялся перед ней. Он также обозвал ее гуманоидом.