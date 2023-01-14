Репер 50 Cent розповів, чому пошкодував про покупку 52-кімнатного особняка Майка Тайсона

Музикант втратив на цій інвестиції понад мільйон доларів, продавши особняк дешевше, ніж заплатив за нього.

Related video

Американський репер Кертіс Джеймс Джексон III, більш відомий як 50 Cent, в інтерв'ю Big Boy's Neighborhood заявив, що він пожалкував про купівлю розкішного 52-кімнатного особняка легендарного боксера Майка Тайсона у Фармінгтоні, штат Коннектикут, у 2010 році. За його словами, це придбання стало його великою помилкою.

У будинку площею 4645 квадратних метрів були 21 спальня, 25 ванних кімнат, критий басейн, джакузі, кімната із зеленим екраном, критий двір, кілька ігрових кімнат, студія звукозапису і навіть нічний клуб.

Нерухомість обійшлася 50 Cent у 4,1 млн. доларів. На такий крок музикант-початківець пішов після того, як заробив у турі Roc The Mic Tour 38 млн доларів. Він зізнався, що йому треба було вкласти кудись гроші, щоби не втратити їх.

На щорічне обслуговування маєтку йшло 70 тис. доларів, і в результаті репер вирішив його позбутися.

Спочатку Кертіс виставив будинок на продаж за 18,5 млн. доларів у 2007 році і роками намагався знайти покупця. Зрештою, у 2019 році він продав його з величезною знижкою на 2,9 млн. доларів і пожертвував усі гроші своєї благодійної організації G-Unit Foundation.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що нещодавно 50 Cent висміяв Мадонну за її відверті фото в соцмережах, причому зробив це вдруге поспіль, незважаючи на те, що раніше вже вибачався перед нею. Він також обізвав її гуманоїдом.