Энн Хэтэуэй замечена на редком свидании с мужем (фото)
Актриса и кинопродюсер поженились в 2012 году. Они воспитывают двоих детей.
41-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй и ее муж Адам Шульман, 42, замечены накануне вместе во время редкого публичного появления в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда фильма "Дневники принцессы" и кинопродюсер стали гостями торжественной церемонии награждения National Board Of Review Awards.
Энн накинула на плечи черный блейзер, чтобы согреться в своем глубоком, блестящем платье с пайетками, когда она шла со своим давним партнером и отцом ее детей.
Актриса носила блестящие черные туфли, когда выходила на торжественный вечер.
В частности, Хэтэуэй добавила к вечернему образу висячие бриллиантовые серьги, а также несколько эффектных колец с драгоценными камнями наряду с золотым обручальным кольцом.
Шульман тем временем надел классический черный костюм с атласным галстуком и блестящие туфли, чтобы дополнять образ жены.
Звезда картины "Дьявол носит Prada" замужем за Адамом Шульманом с 2012 года, и у них подрастают двое детей.
Впервые пара познакомилась через общих друзей на кинофестивале в Палм-Спрингс в апреле 2008 года.
Напомним, Энн Хэтэуэй раскрыла секрет своего счастливого брака.
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