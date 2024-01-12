Энн Хэтэуэй замечена на редком свидании с мужем (фото)

Актриса и кинопродюсер поженились в 2012 году. Они воспитывают двоих детей.

41-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй и ее муж Адам Шульман, 42, замечены накануне вместе во время редкого публичного появления в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Дневники принцессы" и кинопродюсер стали гостями торжественной церемонии награждения National Board Of Review Awards.

Энн накинула на плечи черный блейзер, чтобы согреться в своем глубоком, блестящем платье с пайетками, когда она шла со своим давним партнером и отцом ее детей.

Энн Хэтэуэй с мужем Фото: Getty Images

Актриса носила блестящие черные туфли, когда выходила на торжественный вечер.

В частности, Хэтэуэй добавила к вечернему образу висячие бриллиантовые серьги, а также несколько эффектных колец с драгоценными камнями наряду с золотым обручальным кольцом.

Шульман тем временем надел классический черный костюм с атласным галстуком и блестящие туфли, чтобы дополнять образ жены.

Энн Хэтэуэй с мужем Фото: Getty Images

Звезда картины "Дьявол носит Prada" замужем за Адамом Шульманом с 2012 года, и у них подрастают двое детей.

Впервые пара познакомилась через общих друзей на кинофестивале в Палм-Спрингс в апреле 2008 года.

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Напомним, Энн Хэтэуэй раскрыла секрет своего счастливого брака.

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