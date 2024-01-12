Мадонна показала очередную порцию откровенных кадров (фото)

Сейчас артистка находится в мировом туре. Он продлится до середины весны 2024 года.

65-летняя американская певица Мадонна показала новую порцию откровенных фото. Снимками звезда сцены поделилась в своем Instagram с более 19 млн подписчиков.

"До, во время и после", — лаконично написала знаменитость.

На фото Мадонна предстала с распущенными светлыми волосами. Она примерила кружевной корсет с перчатками и несколько украшений. В частности, певица показалась в повязке на глаза и поделилась кадрами, на которых ее красят для выступления.

На одном из кадров звезда сцены находилась в самолете.

Мадонна

"Нет никого похожего на Мадонну, абсолютно никого", "Вы королева и навсегда! Вы делаете мировой тур прекрасно!!!!!! Вы все гордитесь собой! Браво", "Очень красивая. Моя Королева", — комментируют карусель фото артистки ее фанаты.

Сейчас она находится в своем "The Celebration Tour" — двенадцатом концертном туре. Он продлится до апреля 2024 года.

Летом 2023 года Мадонна пережила госпитализацию и перенесла тяжелую болезнь. Впрочем, звезда выздоровела и продолжает работать, появляясь на сцене и в соцсетях.

Напомним, Мадонна вспомнила, как два дня провела в коме из-за бактериологической инфекции летом 2023 года.

Также Фокус писал о новом молодом бойфренде Мадонны.