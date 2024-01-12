Здоровое сердце. Диетологи назвали овощи, которые снизят риск сердечных заболеваний

Продукты, которые вы едите регулярно, могут существенно повлиять на ваше здоровье. Это особенно актуально, когда речь идет о здоровье сердечно-сосудистой системы.

Многие из нас знают, что чрезмерное употребление определенных продуктов, таких как красное мясо, картофель фри и другие обработанные продукты, может привести к закупорке артерий и повышению риска сердечных заболеваний. Но хорошая новость заключается в том, что есть также множество здоровых продуктов, которые вы можете добавить в свое питание, чтобы улучшить здоровье своего сердца. И это не что иное, как богатые питательными веществами овощи. Об этом пишет She Finds.

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"Овощи, богатые необходимыми питательными веществами и биологически активными соединениями, играют жизненно важную роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит диетолог Крутика Нанавати. Она настаивает, что листовая зелень, крестоцветные овощи и бобовые — лучший выбор.

Листовая зелень

Фото: Freepik

Нанавати рекомендует добавлять в свой рацион шпинат, капусту, листовую зелень и мангольд, чтобы поддерживать сердечно-сосудистую систему в отличной форме.

"Они насыщены пищевыми нитратами, превращающимися в оксид азота, мощное сосудорасширяющее средство, которое улучшает кровоток и снижает кровяное давление", — говорит она. "Листовая зелень богата клетчаткой, калием, магнием и витаминами С и К1, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы". Стремитесь съедать хотя бы одну порцию в день для оптимального здоровья сердца.

Крестоцветные овощи

Фото: Freepik

Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и кочанная капуста, могут существенно улучшить здоровье вашего организма, а особенно они полезны для вашего сердца.

"Эти овощи содержат сульфорафан — соединение с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами", — объясняет Нанавати. "Они также являются отличными источниками клетчатки, витамина С и фолиевой кислоты, которые полезны для здоровья сердца". Попробуйте добавлять эти овощи в свой рацион два раза в неделю, поскольку они снижают уровень холестерина и регулируют кровяное давление.

Бобовые

Фото: Freepik

Фасоль, чечевица и нут — не просто универсальные и вкусные продукты, эти бобовые невероятно полезны для здоровья.

"Эти универсальные бобовые богаты клетчаткой, белком, калием и магнием, которые способствуют здоровью сердца, снижая кровяное давление, уровень холестерина и воспаления", — отмечает Нанавати. Попробуйте раз в неделю заменять красное мясо этими растительными белками, чтобы использовать их полезные для сердца свойства.

Конечно, поддержание здоровья сердца – это больше, чем просто добавление в тарелку нескольких конкретных продуктов. Есть много привычек, которые следует практиковать каждый день, чтобы поддерживать сердечно-сосудистую систему в наилучшей форме. Но разнообразие питательных ингредиентов в рационе — отличный способ уделить приоритетное внимание сердцу и сделать шаг в сторону здоровья.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.