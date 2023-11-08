Старейте медленно. Ученые назвали 8 полезных для сердца привычек, которые сохранят молодость

В одном из недавних исследований, ученые пришли к выводу, что здоровье сердца связано с долголетием. Узнайте, какие привычки помогут отсрочить старость.

Related video

Болезни сердца являются основной причиной смертности во многих странах мира, но довольно сложно выяснить, какие привычки лучше всего подходят для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы. Буквально все, от наших мыслей до сидячей работы может оказывать влияние на здоровье сердца. К счастью, новые исследования показывают, что следование рекомендациям Американской кардиологической ассоциации (AHA) может помочь замедлить биологическое старение и увеличить продолжительность жизни.Исследование показывает, что может быть несколько способов продлить нашу жизнь и снизить риск хронических заболеваний. Об этом пишет Eating Well.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Что обнаружило исследование

Фото: Freepik

Исследователи из Колумбийского университета выяснили, что взрослые с более высокими показателями сердечно-сосудистой системы стареют медленнее, чем другие.

Анализ проводился на основе двух основных маркеров здоровья: биологического возраста и здоровья сердца. Во-первых, исследователи определили биологический или расчетный возраст каждого участника, изучив его фактический возраст и некоторые показатели крови, такие как обмен веществ, воспаления и функции различных органов. Затем здоровье сердца каждого участника оценивалось на основе поведения и показателей Life's Essential 8. Из контрольного списка, составленного AHA для оптимизации здоровья сердца, были выделены следующие привычки:

Поддержание сбалансированной диеты

Физическая активность

Отказ от курения

Здоровый сон

Фото: Freepik

Поддержание здорового веса

Контроль уровня холестерина

Контроль уровня сахара в крови

Контроль кровяного давления

После изучения маркеров возраста и здоровья результаты показали, что среди 6593 взрослых участников (в среднем 47 лет) те, у кого было лучшее сердечно-сосудистое здоровье, имели биологический или расчетный возраст примерно на шесть лет моложе их фактического возраста. Например, средний фактический возраст участников с "высоким" сердечно-сосудистым здоровьем составлял 41 год, но их средний биологический возраст составлял 36 лет. С другой стороны, средний фактический возраст тех, у кого было "низкое" сердечно-сосудистое здоровье, составлял 53 года, а их средний биологический возраст 57 лет.

Фото: Freepik

В этом исследовании учитывались показатели здоровья сердца, которые были измерены только в один момент времени, поэтому исследователям, возможно, придется проанализировать их изменения с течением времени, чтобы сделать более четкие выводы о здоровье сердца и долголетии.

Однако доктор Дональд М. Ллойд-Джонс, председатель группы авторов Life's Essential 8, по-прежнему считает, что: "Эти результаты помогают понять связь между хронологическим и биологическим возрастом и то, как следование здоровым привычкам может помочь нам жить дольше. Но более важно жить не только дольше, но и здоровее, чтобы по-настоящему наслаждаться жизнью".

Анализ проводился на основе рассчитанного биологического возраста каждого участника, а не фактического наблюдения за людьми, живущими дольше. Тем не менее результаты убедительно свидетельствуют о том, что принятие правильных шагов на пути к здоровому сердцу может иметь положительные долгосрочные преимущества для здоровья и долголетия.

Фото: Freepik

"Более строгое соблюдение всех показателей Life's Essential 8 и улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы могут замедлить процесс старения вашего тела и принести много преимуществ в будущем. Снижение биологического старения связано не только с меньшим риском хронических заболеваний, таких как болезни сердца, оно также связано с увеличением продолжительности жизни и снижением риска смерти", — сказал доктор Нур Макарем, старший автор исследования и доцент кафедры эпидемиологии в Колумбийском университете.

Напомним, эксперт по долголетию дал 5 советов, которые помогут дожить до 100 лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ обернуть процесс старения клеток и, перепрограммировав их, вернуть молодость.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.