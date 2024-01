Новая фотосессия Хлои Кардашьян в образах украинского бренда (фото)

В новой фотосессии Хлои Кардашьян наряду с кутюрными аутфитами от Dolce&Gabbana, Michael Kors, Leo Season и Honey Birdette на достойном уровне смотрелась кутюрная юбка FROLOV.

Новые съемки представительницы известной на весь мир семьи моделей, телеведущих и просто красивых девушек — семьи Кардашьян — презентовал свежий выпуск модного журнала TMRW Magazine.

39-летняя телезвезда стала героиней cover-story глянца, добавив обложке соблазна. А "изюминкой" новой фотосессии стало то, что стилист Кэти Моссман выбрала для Хлои вещь украинского дизайнера — кожаную юбку бренда FROLOV Haute Couture.

Знаменитость позирует в объективе фотографа Грега Своллеса, где наряду с кутюрными аутфитами от Dolce&Gabbana, Michael Kors, Leo Season и Honey Birdette на достойном уровне смотрелась кутюрная юбка FROLOV.

"От заката солнца до заката с @khloekardashian в юбке FROLOV Haute Couture для обложки @tmrwmag", — поделился основатель бренда и его креативный директор Иван Фролов в соцсети.

Хлои Кардашьян — жизнь как реалити-шоу

С тех пор, как самой молодой представительнице известной семьи исполнилось 23 года, жизнь Хлои Кардашьян была доступна для публичного доступа и потребления. В 2007 году на экраны вышло реалити-шоу Keeping up with the Kardashians (KUWTK), в котором рассказывается о жизни хаотичной семьи, которой управляют женщины, на фоне райского отдыха и достойной зависти недвижимости — сначала с бестактным излишеством, теперь со скрытым минимализмом.

Шоу, которое продолжалось до 2021 года, немедленно принесло популярность, но одновременно с забавным сглазом семьи пришли и вполне реальные трудности — развод, страхи за здоровье и путешествия для зачатия, которые семья Кардашьян с самого начала решила задокументировать во всех мельчайших подробностях.

У Хлои и ее сестры Кортни было еще два недолговечных шоу-продукта — "Кортни и Хлои: Майами" и "Кортни и Хлои: Хэмптонс". После закрытия KUWTK семья "переехала" в потоковый сервис Hulu с сериалом "Кардашьян", премьера которого состоялась в 2022 году.

Вместе с сестрами Хлои также выпустила в 2010 году книгу "Kardashian Konfidential", а в 2015-м презентовала книгу "Strong Looks Better Naked" ("Сильные лучше выглядят обнаженными").

Хлои долгое время была поклонницей бодипозитива и в 2016 году запустила свой инклюзивный бренд джинсовой одежды Good American.

