Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с итальянской супермоделью (фото)

Об отношениях пары стало известно летом 2023 года. Впрочем, официально они не комментируют свою личную жизнь, лишь вместе появляясь на публике.

49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо наслаждался романтическим ужином с 25-летней итальянской супермоделью Витторией Черетти в только что открытом Cipriani в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Daily Mail.

Обладателя "Оскара" видели, когда он разговаривал по телефону во время выхода из итальянского ресторана.

Актер был одет в черные джинсы и черную рубашку. Он дополнил монохромный образ темной курткой, которая застегивалась на молнию спереди.

Для завершающего штриха Ди Каприо надел черные кроссовки, закрепленные шнурками, а также добавил черную кепку Los Angeles Dodgers на голову.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти

В то время как Леонардо вышел через передний вход, супермодель прошла через задний после того, как пара насладилась итальянской едой вместе.

Черетти продемонстрировала ослепительный образ в серебристом блестящем топе с вырезом горловины, который был заправлен в талию черных брюк свободного кроя. Сверху она добавила белый пиджак, который имел нечеткую отделку вокруг декольте и был расстегнут спереди.

Виттория Черетти Фото: Getty Images

Звезда подиумов дополнила свой вечерний образ, надев изящное колье, а также яркие серебряные серьги.

Актер и модель впервые завязали романтические отношения в августе 2023 года, когда их заметили вместе на свидании с мороженым в Санта-Барбаре.

Напомним, Леонардо Ди Каприо в компании Лили Гладстоун прибыл на церемонию "Золотой глобус-2024".

Также Фокус писал о планах Леонардо Ди Каприо до 50 лет.