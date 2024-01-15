Снежная королева: скрытый смысл платья датской королевы Мэри и ее украшений

Мэри надела белое платье, символизирующее "чистоту короны". А ее украшения были данью уважения датскому флагу.

Новая королева Дании Мэри, супруга ранее кронпринца, а теперь короля Дании Фредерика, появилась на балконе дворца Кристиансборг в Копенгагене вместе со своим мужем всего через несколько мгновений после того, как его мать королева Маргрете II отреклась от престола в воскресенье. 51-летняя Мэри выглядела просто и элегантно в белоснежном наряде. И в нем было скрыто немало тайных посланий. Об этом пишет Daily Mail.

Ее белое платье — это символ новых начинаний, силы и чистоты, а ее выбор украшений — дань уважения датскому флагу.

Королева Мэри и король Фредерик с семьей Фото: Getty Images

Доктор Жизель Бастин, королевский эксперт из Университета Флиндерс, рассказала, что женщины королевского дома Дании традиционно носят белый цвет на коронациях, чтобы символизировать "обновление и чистоту Короны".

"Мы видели это в британской королевской семье, где в 1953 году королева Елизавета II носила белое, как и ее фрейлины и все женщины, присутствовавшие в аббатстве. Мы видели это также на коронации короля Карла III", — сказала она.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон была в белом на коронации короля Карла III в мае прошлого года.

А Мэри патриотично выбрала белое платье от датского дизайнера Сорена Ле Шмидта. И сшила его Биргит Хальштейн, та самая швея, которая сшила ее культовое свадебное платье Uffe Frank.

"Датские члены королевской семьи известны тем, что они более сдержанны, чем британские члены королевской семьи, и наряд Мэри предполагал акцент на "будущем" и "современности" нового королевского двора Дании", — сказала она.

Также Мэри могла выбрать белое, чтобы продемонстрировать, что в их с Фредериком семье все в порядке, после того, как возникли слухи о его предполагаемом романе с мексиканской светской львицей Дженовевой Казановой.

Королева Мэри и король Фредерик Фото: Getty Images

Мэри дополнила свой наряд украшениями с рубинами. Красно-белое сочетание — отсылка к датскому флагу.

"Цвета Дании — красный и белый, поэтому красивое белое платье, украшенное серьгами и брошью из рубинового набора, показалось правильным выбором", — сказал дизайнер.

Мэри носила на поясе две заколки для волос, серьги и брошь, которая является частью рубиновой парюры, в которую также входят тиара, ожерелье, кольцо и браслет.

Рубиновый набор – это семейная реликвия датской королевской семьи. Изготовил ее неизвестный ювелир по заказу Наполеона в 1804 году.

Они попали в датскую королевскую семью, когда дочь шведской королевы вышла замуж за будущего короля Фредерика VIII в 1869 году, и с тех пор находятся в семье.

Мария была единственной обладательницей рубинов с момента ее свадьбы с принцем Фредериком в 2004 году, и последний раз надевала их на новогодний ужин во дворце 1 января.

Ее рубиновые украшения были не единственным важным аксессуаром.

Ниже левой ключицы она прикрепила Орден королевской семьи королевы Маргрете II, на котором изображен портрет королевы в ромбовидной рамке, свисающий с банта из бело-красной ленты.

Брошь – это личный знак, подаренный королевой по ее усмотрению, а не государственная награда.

Мэри получила его в подарок перед свадьбой с Фредериком, но впервые она его надела только в 2012 году.

Королева Маргрете, принцесса Бенедикт и их сестра королева Греции Анна Мария носят похожий значок с портретом своего отца.

Будет сделан новый портрет короля Фредерика, и Мэри станет первым и пока единственным его обладателем.

"Ordensportrættet" Фредерика будет заключен в 200-летнюю ромбовидную оправу, принадлежащую императрице Бразилии Амели.

Напомним, ранее Фокус писал об истории знакомства и любви короля Фредерика и королевы Мэри.