Инсайдер рассказал, почему принцессу Шарлотту обожают в школе

Внучку британского короля Чарльза III давно хвалят за то, как она помогает держать своих двух братьев под контролем и постоянно придерживаться королевского протокола. Девочка посещает школу Ламбрук.

Королевский источник раскрыл дружеские черты характера, которые сделали принцессу Шарлотту "очень популярной" в ее школе. Об этом пишет HELLO!

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 5-летний принц Луи, в 2023 году выходили на публику чаще вместе со своими родителями.

В частности, Шарлотта привлекла внимание общественности благодаря своему зрелому подходу к королевской жизни, и ее уже давно хвалят за то, как она помогает держать своих двух братьев под контролем и постоянно придерживаться королевского протокола. Впрочем, в школе она просто одна из учеников и ее "обожают" другие дети.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

"Шарлотта такая добрая и приветливая, и другие дети ее обожают", — рассказал источник издания.

Оказалось, что единственная дочь принца и принцессы Уэльских добра к детям младшего возраста, и она "очень популярна" в своем учебном заведении Ламбрук.

Не только Шарлотта пользуется популярностью в школе, источник раскрывает, что и Джордж, и Луи также имеют много друзей.

"Они замечательные дети. Джордж тоже кажется хорошим мальчиком, а у маленького Луи просто так много энергии", — признается инсайдер.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty

Принца Уильяма и его жену давно хвалят за их "практичный" подход к воспитанию детей, пара упорно работает, чтобы предотвратить соперничество между детьми и воспитывать своих наследников в максимально нормальной среде.

Принцесса Шарлотта Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Напомним, какую роль в королевской семье играет восьмилетняя Шарлотта.

Также Фокус писал о первом дне принцессы Шарлотты в школе.