Спорт и балет: чем похожи принцесса Шарлотта и принцесса Анна

Правнучка покойной королевы Елизаветы II и ее единственная дочь имеют много общего. В частности, обе имеют тесную связь с родителями.

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Принцесса Анна постоянно занимает первое место как один из самых трудолюбивых членов королевской семьи Великобритании благодаря количеству официальных появлений, которые она выполняет каждый год. И хотя ее внучатой племяннице, принцессе Шарлотте, всего восемь лет, и она участвовала в нескольких королевских мероприятиях, между этим дуэтом уже есть много невероятных сходств. Об этом пишет Hello Magazine.

"Шарлотта знает правила. Она посередине", — рассказывает эксперт по воспитанию детей Джо Фрост.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Помимо их надежности, оказалось, что старшая дочь покойной королевы Елизаветы ІІ и ее правнучка имеют много других общих черт: от любви к балету до близких отношений со своими родителями.

Любовь к балету

Балет был хобби членов королевской семьи на протяжении многих поколений. Королева Камилла все еще участвует в танцевальных занятиях "Серебряные лебеди" в Королевской академии танца.

"Причард (танцовщик — ред.) был в восторге, когда нашел экзаменационные конспекты молодой принцессы Анны по балету 1950-х годов", — рассказывает эксперт.

Королевская принцесса также смотрела бесчисленное количество спектаклей в Королевском оперном театре в течение многих лет.

Кейт Миддлтон впервые упомянула об увлечении единственной дочери танцевальным стилем еще в 2017 году, когда она сказала: "Моя дочь Шарлотта любит танцы, она любит балет..."

Принц Уильям также подтвердил увлечение наследницы и признался: "Шарлотта бегает по кухне в своих платьях и балетных штучках, и все такое".

Принцесса Шарлотта Фото: Getty

Тесная связь с родителями

Обе принцессы имеют тесную связь со своими родителями, принцем Филиппом и принцем Уильямом.

Близкие друзья и семья ранее говорили об отношениях принца Филиппа с его детьми — многие утверждали, что Анна была его любимым ребенком.

Королева Елизавета II и принц Филипп с детьми

"[Филиппу] всегда было веселее с Анной. Чарльз больше похож на королеву, тогда как Анна очень похожа на принца Филиппа", — рассказывали близкие люди к королевским персонам.

Покойный муж королевы Елизаветы II даже научил дочь играть в поло.

Принц Уильям и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Их чувство моды

На протяжении многих лет принцесса Анна переживала бесчисленное количество знаковых модных моментов, и на фотографии 1957 года, когда ей было всего семь лет, дочь королевы была замечена в пальто, очень похожем на лесно-зеленый дафлкот принцессы Шарлотты, который она надела на Рождество в Сандрингеме в декабре 2023 года.

Принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty Images

Королевская принцесса была изображена, когда она ждала со своей бабушкой, королевой-матерью, пока ее мать, королева Елизавета II, и ее отец принц Филипп приземлятся из-за границы в лондонском аэропорту.

Обе невероятно увлечены спортом.

Помимо любви к танцам, и принцесса Анна, и принцесса Шарлотта всегда проявляли любовь к спорту, которая, как уже упоминалось, пришла от их родителей.

Найджел Гиллингем, президент RFU, сказал, что даже Кейт Миддлтон засвидетельствовала это, когда участвовала в тренировке по регби.

"Она рассказывала мне, что регулярно играет в регби со своими детьми в саду — и во многие другие виды спорта. Видимо, Шарлотта очень соответствует ее стилю", — пояснил он.

Принцесса Анна также демонстрировала любовь к спорту с раннего детства, участвуя в публичных соревнованиях по конному спорту с 11 лет, что привело ее к участию в Олимпийских играх 1976 года.

Принцесса Анна Фото: Getty Images

В частности, королевские персоны часто посещают спортивные соревнования. Например, принцесса Шарлотта была зрительницей теннисного турнира Уимблдон-2023.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty

Напомним, принцесса Анна прибыла с визитом на Шри-Ланку.

Также Фокус писал о будущем титуле принцессы Шарлотты.