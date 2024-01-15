71-летняя Шэрон Осборн рассказала, как быстро похудела на 19 кг

В свое время Шэрон прошла через операзию уменьшения желудка, но несколько лет назад решилась еще и на применение популярного препарата, который назначают больным сахарным диабетом. Он, как оказалось, способствует похудению, что уже успели оценить знаменитости.

Телеведущая и жена музіканта Оззи Осборна, Шэрон, которая в свой 71 год невероятно похудела, сбросив почти 20 килограммов с помощью популярного среди знаменитостей препарата "Озмпик", семаглутида, который обманывает мозг, заставляя его думать, что человек не голоден. Но, по ее словам, такое резкое похудение имело ряд неприятных последствий, пишет Daily Mail.

Звезда призналась, что еще в конце 1990-х ей сделали операцию по "перевязыванию" желудка. В результате ей не нужно было так много есть, чтобы чувствовать себя сытой.

"Моей слабостью всегда была еда. Когда я счастлива, я ем. Когда мне грустно, я ем. Я была свиньей. В самый тяжелый момент я весила 102 килограмма. А мой рост всего 158 сантиметров. Я весила больше, чем мой муж. Итак, я поставила перед собой задачу сбросить почти половину своего веса. В результате у меня повсюду висела плоть. Моя грудь была плоской и обвисшей. Я прошла ряд косметических процедур, начиная с подтяжки бровей и лица. Мне сделали липосакцию шеи и подтяжку тоже. Мне подтянули грудь, сделали липосакцию рук и подтянули живот. Мне подтянули ягодицы и вставили имплантаты", – вспоминает она.

Три с половиной года назад Шэрон снова сделала подтяжку лица, однако врач допустил ошибку, из-за чего у миссис Осборн одно веко стало выше второго. На исправление дефекта понадобился целый год.

В декабре прошлого года Шэрон прибегла к "Оземпику", резко сбросив несколько десятков килограммов, что даже для нее оказалось очень много.

Шэрон решила завязать с экспериментами по улучшению себя

"Сейчас мне нужно набрать хотя бы 4,5 кг. Но сколько бы я ни ела, мой вес остается прежним. С меня оказалось достаточно. Я отказалась от всех вмешательств. Я не могла больше делать операции на лице — осталось не так уж много кожи, которую можно было бы растягивать, тянуть или разрезать. И у меня больше не будет ни филлеров, ни ботокса", – продолжила Шэрон.

Она добавила, что раньше никогда не была довольна своей внешностью, но теперь все позади и она "усвоила урок".

Медики предупреждают, что "Оземпик", одобренный для лечения сахарного диабета в 2017 году, может вызвать серьезные побочные эффекты, включая аллергические реакции, гипогликемию (низкий уровень сахара в крови), диабетическую ретинопатию (повреждение кровеносных сосудов глаз), почечную недостаточность и другие проблемы с почками.

Ранее Фокус писал, что телеведущая Опра Уинфри удивила кардинальным похудением. По слухам, она тоже воспользовалась "Оземпиком". Знаменитость опровергла эту информацию.