Похудевшая до неузнаваемости Опра Уинфри показала новую фигуру

Журналистка, сколотившая миллиардное состояние, не одно десятилетие боролась с лишним весом.

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69-летняя американская телеведущая и медиамагнат Опра Уинфри посетила премьеру перезапуска фильма "Цвет лиловый", которая состоялась в Беверли-Хиллз, и произвела вау-эффект своим появлением на красной дорожке, пишет Daily Mail. Она показала собравшимся результаты многолетней борьбы с лишним весом и модной диеты йо-йо.

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Знаменитость, которая долгое время страдала из-за бодишейминга, изменила свои пищевые привычки и села на диету, теперь с гордостью демонстрирует роскошную фигуру. Она подчеркнула ее с помощью фиолетового платья в пол с огромным разрезом, которое облегало ее формы и демонстрировало тонкую талию. Образ она дополнила свисающими серьгами с бриллиантами, фиолетовыми туфлями с открытой пяткой, клатчем и кольцом с массивным камнем.

Несмотря на многочисленные домыслы по поводу того, как звезде удалось сбросить вес, сама Уинфри утверждает, что ее резкое похудение не является результатом таких препаратов, как Ozempic или Wegovy.

Новая Опра Фото: Getty Images

В 1985 году Опра снялась в оригинальной экранизации романа Стивена Спилберга "Цвет лиловый". Это даже принесло ей номинацию на "Оскар".

Трейлер фильма "Цвет лиловый", 1985 года

Режиссером римейка является Блитц Базавуле. В нем снимались такие звезды как Даниэль Брукс, Холли Бэйли, Тараджи П. Хенсон и Фантазия Баррино. В кинотеатрах картину покажут на Рождество.

Трейлер картины "Цвет лиловый" 2023 года

Опра рассказала о своей истории образа тела и о том, как она к нему относится, в сентябре на панели в Нью-Йорке, посвященной ее сериалу Oprah Daily "Жизнь, которую вы хотите". В дискуссии к ней присоединились несколько экспертов в области снижения веса, в том числе генеральный директор Weight Watchers Сима Систани, психолог Рэйчел Голдман и специалисты по ожирению Фатима Коди Стэнфорд и Мелани Джей.

"Я не знаю, есть ли еще один публичный человек, чья борьба с весом эксплуатировалась бы так же, как моя. Одна из вещей, за которые мне было так стыдно. Когда я впервые услышала о препаратах для похудения, в то же время мне делали операцию на колене, и я чувствовала: "Я должна сделать это самостоятельно, потому что, если я приму препарат, это самый простой выход. Некоторая часть меня чувствует – как, я думаю, многие люди чувствуют себя во время бариатрической хирургии – что мне придется делать это тяжелым путем, мне нужно продолжать взбираться на горы", – признавалась знаменитость.

Так Опра выглядела еще два года назад

На вопрос о том, какие препараты для похудения являются лучшими на рынке, Опра заявила, что обществу необходимо пересмотреть ожидания:

"Разве мы не должны просто более терпимо относиться к тому телу, в котором вы решите находиться? Это должен быть твой выбор".

Ранее Фокус писал, что Опра Уинфри удалила со своего канала на YouTube скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри.