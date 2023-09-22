"Перепробовала все диеты": Опра Уинфри рассказала о жестокой борьбе с лишним весом

Телеведущая Опра Уинфри никогда не уклонялась от публичного обсуждения этой проблемы, так как сама ведет многолетнюю борьбу со своим весом.

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69-летняя ведущая Опра Уинфри в Нью-Йорке в рамках программы Oprah Daily "Жизнь, которую вы хотите " провела панель с целью переосмыслить проблему ожирения и кризиса веса, сообщает Daily Mail. К ней присоединились диетологи и психолог Рэйчел Голдман.

"Я не знаю другого публичного человека, чья борьба с весом была бы такой же, как моя", — сказала Опри.

В ходе дискуссии эксперты настаивали на том, что ожирение — это метаболическое заболевание, при котором некоторые органы "более предрасположены к накоплению большего количества жира".

Опра откровенно объяснила: "Для тех из нас, кто хранит жир, независимо от того, сколько… Вы все наблюдали за тем, как я сижу на диете … это повторяющаяся вещь, потому что мое тело, кажется, всегда хочет вернуться назад до определенного веса". Она добавила: "Если бы я съела яблочный пирог в 11 часов вечера, утром я была бы на два фунта тяжелее. Я не могу есть после определенного времени".

Телеведущая отметила: "Это мир, который навсегда стыдит людей за лишний вес, и все мы, кто живет в этом мире, знает, что люди просто относятся к вам по-другому. И я Опра Уинфри, и я знаю все, что с этим связано, и ко мне относятся по-разному, если мой вес составляет 200 с лишним фунтов (200 фунтов = 90.71 кг — ред.), а не менее 200 фунтов… Это клеймо".

Опра сказала, что главное – иметь вокруг себя друзей и партнеров, которые предлагали бы поддержку и "радовались вашей победе". В заключение она сказала: "Как человек, которого столько лет стыдили (из-за лишнего веса — ред.), мне это просто надоело".

На протяжении своего многолетнего пути к снижению веса Опра никогда не уклонялась от публичного обсуждения этой проблемы.

Ее проблемы с весом начались в 1976 году, когда в 22 года она получила свою первую "большую работу".

Тогдашняя репортерша весом 148 фунтов (142 фунта = 64.41 кг — ред.) сказала, что изо всех сил пыталась справиться с огромным давлением, которое на нее оказывалось, и начала питаться такими вещами, как "корн-доги", "шоколадное печенье" и фаст-фуд, чтобы подавить свои эмоции и "заглушить негативные чувства".

Вскоре ее вес превысил 200 фунтов, и она начала пробовать "все известные диеты".

В 1988 году, всего через два года после запуска "Шоу Опры Уинфри", телевизионная легенда рассказала в одном из эпизодов своего шоу, что похудела на 67 фунтов за четыре месяца благодаря полностью жидкой диете. Но, позже призналась, что на самом деле просто "морила себя голодом" и нарушила свой "обмен веществ", что в конечном итоге привело к тому, что она вернула все это обратно, причем довольно быстро.

В течение многих лет после этого вес Опры колебался. С помощью ее нового тренера к 2006 году он упал до 160 фунтов, но через два года снова поднялся до 200 фунтов.

Тогда она сказала, что в наборе веса виновато множество проблем со здоровьем, и призналась, что снова чувствует себя "побежденной" и почти готова "сдаться" и позволить "жиру победить".

Напомним, 15 августа Фокус писал, что эксперты раскрыли, что может сделать с телом диета Марка Цукерберга. Особые пищевые привычки Марка Цукерберга привлекли внимание.