"Перепробувала всі дієти": Опра Вінфрі розповіла про жорстоку боротьбу із зайвою вагою

Телеведуча Опра Вінфрі ніколи не ухилялася від публічного обговорення цієї проблеми, оскільки сама веде багаторічну боротьбу зі своєю вагою.

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69-річна ведуча Опра Вінфрі в Нью-Йорку в рамках програми Oprah Daily "Життя, яке ви хочете" провела панель з метою переосмислити проблему ожиріння і кризи ваги, повідомляє Daily Mail. До неї долучилися дієтологи та психологиня Рейчел Голдман.

"Я не знаю іншої публічної людини, чия боротьба з вагою була б такою ж, як моя", — сказала Опрі.

Під час дискусії експерти наполягали на тому, що ожиріння — це метаболічне захворювання, за якого деякі органи "більш схильні до накопичення більшої кількості жиру".

Опра відверто пояснила: "Для тих із нас, хто зберігає жир, незалежно від того, скільки... Ви всі спостерігали за тим, як я сиджу на дієті... це річ, що повторюється, тому що моє тіло, здається, завжди хоче повернутися назад до певної ваги". Вона додала: "Якби я з'їла яблучний пиріг об 11 годині вечора, вранці я була б на два фунти важчою. Я не можу їсти після певного часу".

Телеведуча зазначила: "Це світ, який назавжди соромить людей за зайву вагу, і всі ми, хто живе в цьому світі, знає, що люди просто ставляться до вас по-іншому. І я Опра Вінфрі, і я знаю все, що з цим пов'язано, і до мене ставляться по-різному, якщо моя вага становить 200 з гаком фунтів (200 фунтів = 90.71 кг — ред.), а не менше ніж 200 фунтів... Це клеймо".

Опра сказала, що головне — мати навколо себе друзів і партнерів, які пропонували б підтримку і "раділи вашій перемозі". Насамкінець вона сказала: "Як людина, яку стільки років соромили (через зайву вагу — ред.), мені це просто набридло".

Протягом свого багаторічного шляху до зниження ваги Опра ніколи не ухилялася від публічного обговорення цієї проблеми.

Її проблеми з вагою почалися 1976 року, коли в 22 роки вона отримала свою першу "велику роботу".

Тодішня репортерка вагою 148 фунтів (142 фунти = 64.41 кг — ред.) сказала, що щосили намагалася впоратися з величезним тиском, який на неї чинився, і почала харчуватися такими речами, як "корн-доги", "шоколадне печиво" та фаст-фуд, щоб придушити свої емоції та "заглушити негативні почуття".

Незабаром її вага перевищила 200 фунтів, і вона почала пробувати "всі відомі дієти".

У 1988 році, всього через два роки після запуску "Шоу Опри Вінфрі", телевізійна легенда розповіла в одному з епізодів свого шоу, що схудла на 67 фунтів за чотири місяці завдяки повністю рідкій дієті. Але пізніше зізналася, що насправді просто "морила себе голодом" і порушила свій "обмін речовин", що в кінцевому підсумку призвело до того, що вона повернула все це назад, причому досить швидко.

Протягом багатьох років після цього вага Опри коливалася. За допомогою її нового тренера до 2006 року вона впала до 160 фунтів, але через два роки знову піднялася до 200 фунтів.

Тоді вона сказала, що в наборі ваги винна безліч проблем зі здоров'ям, і зізналася, що знову почувається "переможеною" і майже готова "здатися" і дозволити "жиру перемогти".

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