Имение с богатой историей: туристы осаждают замок, где снимался нашумевший фильм "Солтберн"

Поток посетителей стекается в величественный загородный дом, где снимали один из самых интересных фильмов этой зимы. Однако не все комнаты "имения Солтберн" доступны для посетителей.

Очень часто дома, замки и виллы, где снимали известные фильмы и сериалы, становятся местом паломничества фанатов и просто заинтересованных туристов. И после того, как на экраны вышел фильм "Солтберн", поместье Дрейтон-Хаус в Нортгемптоншире получило свою долю популярности. Как и паб Snooty Fox, где снимали некоторые сцены. Ну и Барри Кеогана, который снялся в главной роли, уже называют новой звездой. Об этом пишет Daily Mail.

Сотни людей отправились в английскую деревню, чтобы увидеть настоящий "Особняк Солтберн", показанный в фильме с Барри Кеоганом, Джейкобом Элорди, Розамунд Пайк, Ричардом Грантом и Кэри Маллиган в главных ролях.

Кадр из фильма "Солтберн" Фото: Amazon

Тем не менее поклонники кино, посещающие поместье, были разочарованы, обнаружив, что некоторые из самых привлекательных залов закрыты для публики.

Нельзя посетить ванную комнату, которая фигурирует в ключевой и противоречивой сцене, когда Оливер в исполнении Кеогана подглядывает за Феликсом, персонажем Элорди.

Кадр из фильма "Солтберн" Фото: Amazon

"Солтберн" был показан в кинотеатрах Великобритании в ноябре, а затем стал доступен незадолго до Рождества на Amazon Prime, где он стал одним из самых популярных фильмов на сайте.

Его успех также помог продвинуть альбом Софи Эллис-Бекстор Murder On The Dancefloor, впервые выпущенный в 2001 году, на второе место в чартах синглов.

Теперь фанаты наводнили Дрейтон-Хаус и близлежащий город Лоуик. Величественный дом принадлежит семье Саквилл и обычно закрыт для публики.

Но избранным группам местных жителей были предложены туры, в то время как гораздо больше фанатов приехали в этот район, чтобы приблизиться к территории и полюбоваться видами.

Среди тех, кому удалось проникнуть внутрь, была 21-летняя Мэдди Боунесс, которая работала в Snooty Fox и попала в поместье вместе со съемочной группой.

"Я выросла в деревне, и просто удивительно, сколько туристов привлек фильм. Во время съемок несколько моих друзей были задействованы в массовке, и они очень весело провели время. Я работала в деревенском пабе и познакомилась со многими членами съемочной группы и некоторыми актерами", — рассказала Мэдди.

Трейлер фильма "Солтберн"

Она была частью группы из 30 местных жителей, которым разрешили посетить поместье после окончания съемок, хотя не все помещения внутри были открыты для осмотра.

"Мы не видели спальни или ванную, но нам удалось увидеть большие величественные залы со всеми картинами. Это величественное и красивое здание", — рассказала девушка.

Дрейтон-хаус начали строить в 1328 году и много раз перестраивали. Его первым владельцем был Обри де Вер, соратник Вильгельма Завоевателя. В настоящее время поместье принадлежит семье Стопфорд Саквилл. Вокруг дома простирается огромный парк. Семья довольно скрытна, так что для посещений открыто лишь несколько комнат.

К слову, лабиринт был спроектирован специально для фильма и дополнен компьютерной графикой.

Наверное, одним из самых знаменитых имений в Великобритании был и остается замок Хайклер, в котором снимали сериалы "Аббатство Даунтон" и "Дживс и Вустер".