Райан Гослинг случайно стал героем нового мема (видео)

После объявления победителя Райан Гослинг выглядел ошеломленным и сразу даже не понял, что сказали ведущие. Видео с его реакцией разлетелось по сети и повеселило пользователей.

43-летний канадский актер и музыкант Райан Гослинг случайно стал героем новых мемов после реакции на победу на церемонии Critics' Choice Awards 2024 в номинации "Лучшая песня", пишет People.

Когда ведущие Белла Рэмси и Энтони Рамос объявили, что композиция "I’m Just Ken" из фильма о Барби стала лучшей песней, Гослинг поднял брови и выглядел ошеломленным этой новостью. Затем он встал и, казалось, в шутку покачал головой, аплодируя музыкантам Марку Ронсону и Эндрю Вятту, когда они вышли на сцену, чтобы принять награду.

"Райан Гослинг, это такая же твоя награда, как и наша. Своим бесподобным исполнением вы заставили публику влюбиться в эту песню, так что спасибо", – заявил со сцены Ронсон.

Затем он обратился к режиссеру картины Грете Гервиг:

"Тот факт, что вы выделили 11 минут для этого прог-рока, пауэр-баллады, мечтательного балета и шред-фестиваля, чтобы мальчики тоже могли поплакать и немного подержаться за руки, мы действительно навсегда в вашем долгу за это".

В номинацию "Лучшая песня" вошли еще две песни из саундтрека к Барби: "Barbie: The Album: "Dance the Night" Дуа Липы и "What Was I Made For?" Билли Айлиш.

В этот вечер "Барби", номинированная в 18 категориях, получила еще пять наград, в том числе за лучшую комедию, лучший оригинальный сценарий, лучший художник-постановщик, лучший костюм, а также лучшую прическу и макияж.

Тем временем сеть уже подхватила выражение лица Гослинга и разразилась мемами.

