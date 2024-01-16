Дэниел Рэдклифф в компании возлюбленной посетил церемонию "Эмми" (фото)

Звездная пара впервые вышла на публику после рождения их первого ребенка. В апреле 2023 года на свет появился мальчик, которого они не показывают публике.

34-летний британский актер Дэниел Рэдклифф вышел на публику со своей возлюбленной. Об этом пишет People.

Звезда "Гарри Поттера" и 39-летняя актриса Эрин Дарк появились на красной дорожке премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

Рэдклифф был одет в костюм темно-сливового оттенка с белой рубашкой и бабочкой, который подходил к светло-фиолетовому прозрачному платью Дарк с цветочными аппликациями. Она сочетала образ с серебряным браслетом и распустила свои короткие волосы.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк Фото: Getty Images

Пара была в приподнятом настроении, когда они позировали на красной дорожке мероприятия, обняв друг друга. На фотографиях Рэдклифф держал возлюбленную за талию, а она обняла его за плечо.

Актер был номинирован на премию "Эмми" за роль в мюзикле "Странный: История Эла Янковича". Впрочем, награду он не получил.

Их появление на "Эмми" знаменует собой одно из первых публичных появлений пары с момента рождения их первого ребенка. У пары родился ребенок в апреле 2023 года. Примерно через три месяца Рэдклифф рассказал, что его возлюбленная родила мальчика.

Дэниел Рэдклифф с коллегами Фото: Getty Images

Пара, которая познакомилась на съемках фильма "Убить своих любимых" в 2012 году, была известна тем, что в основном держала свои отношения подальше от публики.

Напомним, в сети появилось видео Дэниела Рэдклиффа в детстве.

Также Фокус писал об отношении Дэниела Рэдклиффа к отцовству.