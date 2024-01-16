Не только Европа. Где еще в мире сохранились монархии и чем они отличаются

У Дании с 14 января новый король – Фредерик Х. Где еще, кроме Дании, в мире сохранились монархии и какой властью обладают короли и королевы.

83-летняя королева Дании Маргрете отреклась от престола после 52 лет на троне. Ее сменил кронпринц Фредерик, ее старший сын, десятый этого имени. Ранее смена власти обычно проходила после смерти предыдущего монарха. Но теперь европейские короли и королевы предпочитают обновлять свою власть, стараясь следовать современным веяниям. Про современные монархии пишет Business Insider.

Сыну датской королевы Фредерику — 55 лет, и его всю жизнь готовили к тому, чтобы он взошел на престол. Впрочем, он этого не слишком хотел и был звездой вечеринок. С той поры он остепенился и уже сменил свою мать на престоле, что гарантирует дальнейшее существование старейшей монархической династии в Европе. Всего у кронпринца Фредерика и его супруги четверо детей. Согласно опросам, 80 процентов датчан довольны своими монархами.

Король Дании Фредерик с семьей Фото: Getty Images

Теперь смена власти проходит не так, как когда-то. Короли и королевы отрекаются от престола в пользу своих детей, а на трон садятся дочери, а не сыновья, если они старше. Именно такая ситуация ожидается в Швеции, где на трон вместо своего отца короля Карла Густава XVI после 50 лет его правления взойдет кронпринцесса Виктория. Хотя Карл Густав очень недоволен тем, что трон в итоге займет его старший ребенок, а не старший сын.

Кронпринцесса Швеции Виктория со своим отцом Фото: Getty Images

А в Норвегии 86-летнего короля Харальда V в скором времени сменит его сын, кронпринц Хокон.

Особенности европейских монархий

Все европейские короли и королевы выполняют только репрезентативные функции и почти не имеют политической власти в демократических странах, чьими правителями они являются. Немного другая ситуация в Монако, а в Андорре, карликовом государстве между Францией и Испанией, парламентская демократия. Главами государства там являются князья-соправители. Один из них — всегда испанский епископ. А другой — всегда президент Франции.

Князь Монако с семьей Фото: Getty

Реальная власть есть лишь в Ватикане. Папа Римский избирается кардиналами и он не только возглавляет Римско-католическую церковь, но и является абсолютным правителем самого маленького государства в мире.

Европейские монархии в основном сохранились в тех странах Европы, где не было революций или гражданских войн. И фактически все королевские дома так или иначе по-родственному связаны друг с другом. Именно поэтому британскую королеву Викторию называли "бабушкой Европы", потому что ее потомки в итоге взошли на престол во многих европейских странах.

Кейт Миддлтон - один из самых популярных членов королевской семьи Великобритании Фото: Getty

Теперь они скорей выполняют роль туристической приманки, а за их жизнью подданные следят, как за мыльной оперой. К тому же они являются покровителями многочисленных благотворительных обществ и организаций и хранителями традиций. По сути, это селебрити, которые развлекают публику своей жизнью, которая подчиняется множеству правил. Также монархи являются некоторым образом символами стран, которыми они правят. Лучше всего современную монархию описывал принц Филипп, отец короля Чарльза. Он называл семью Виндзоров "фирмой", которая за деньги налогоплательщиков должна подавать положительный пример и создавать интересный контент.

Королевская семья Великобритании Фото: Getty Images

Хотя, фактически, король Великобритании все еще может объявлять войну, назначать главу правительства и обладает правом законодательной инициативы.

Где в мире сохранилась монархия

Монархическая модель правления все еще существует в 43 из 194 признанных государств во главе стоят монархи. Многие королевские дома связаны с Британской империей. В 14 странах за пределами Европы английский король все еще является главой государства, например, в Канаде или Австралии. В пяти государствах мира монархи, эмиры или шейхи являются абсолютными правителями, на которых не распространяется парламентский или юридический контроль. Это Бруней, Таиланд, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Эсватини (государство в Африке) и Ватикан.

В Иордании, Бутане и Марокко король имеет политическую власть.

Король Бутана с женой Фото: Getty Images

К тому же есть монархи без трона. Например, титулярный король Греции Павел. Часть европейских монархов хоть и потеряла трон, но сумела сохранить состояние, или его часть. А обладая связями в политических кругах, они в итоге стали дипломатами, или основали успешный бизнес.

Чем отличаются европейские монархии от прочих

Монархи Ближнего Востока, обладая реальной властью, не появляются в бульварной прессе и зачастую, за то, что они считают оскорблением, есть уголовное наказание. Например, в Таиланде запрещена критика короля и членов его семьи, хотя Маха Вачиралонгкорн часто дает повод обсудить свою личность, устраивая шикарные вечеринки, или вывозя своих наложниц из страны во время пандемии коронавируса, чтобы развлекаться с ними в швейцарском отеле.

Король Таиланда Фото: AEC TV

А в Японии (конституционная монархия), где правит самая древняя в мире династия, император представляет и олицетворяет страну. Он считается потомком богини солнца Аматэрасу.

Император Японии с женой Фото: Getty Images

К тому же европейские монархи, за редким исключением, намного беднее своих коронованных коллег из других стран. И за их расходами пристально следят. Фактически, европейские монархи вынуждены зарабатывать на своей популярности: дворцы открыты для посещений, а вся их жизнь проходит в режиме реалити-шоу.

Самый богатый король в мире, Маха Вачиралонгкорн, или Рама X, король Таиланда обладет состоянием в 43 миллиарда долларов, самый богатый правитель Европы — Адам II, князь Лихтенштейна. Его состояние 3,5 миллиарда долларов, у короля Чарльза III "всего" 1,8 миллиарда долларов частного капитала. А новоиспеченный король Дании Фредерик получит от своей матери, королевы Маргрете только 30 миллионов долларов. Самый бедный король Европы – король Испании. Его состояние оценивают в 10 миллионов долларов.

Король Испании - самый бедный король Европы Фото: Getty Images

Напомним, ранее король Великобритании представил свой новый официальный портрет, но он возмутил британцев.