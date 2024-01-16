Новый портрет короля Чарльза ІІІ разгневал британцев (фото)

Портрет предложено разместить в госучреждениях и общественных заведениях. Впрочем, британцам не понравилась сумма, выделенная на инициативу.

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Представлен новый портрет короля Чарльза III, который возмутил британцев Об этом пишет The Guardian.

Портрет предложено разместить в госучреждениях и общественных заведениях, в частности, мэриях, школах, судах и т. д. Суверен позирует в объективе фотографа Хьюга Бернанда в Виндзорском замке в форме адмирала Королевского флота, демонстрируя ряд медалей и наград. Бернанд не впервые фотографирует короля Великобритании. Он также сделал коронационные портреты Чарльза III и Камиллы и их свадебные фотографии 2005 года.

Для этого правительство выделило 8 миллионов фунтов, что вызвало возмущение у британцев, которые раскритиковали инициативу и назвали ее "позорной тратой денег".

"Это официальный портрет Чарльза, розданный бесплатно за деньги налогоплательщиков. Давным-давно короли водили своих солдат на поля сражений или в открытое море. Где он взял все эти медали? Мы не помним, чтобы он был на передовой?" — пишут в сети.

Король Чарльз III

Многие государственные учреждения демонстрировали официальные портреты покойной королевы Елизаветы II, и "предложение нового официального портрета короля Чарльза III позволит организациям по всей Великобритании продолжать эту традицию", — сообщили в офисе кабинета министров.

Напомним, король Чарльз ІІІ поздравил с днем рождения свою невестку Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о новой традиции короля Чарльза ІІІ.