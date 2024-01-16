Новий портрет короля Чарльза ІІІ розгнівав британців (фото)

Портрет запропоновано розмістити в держустановах та громадських закладах. Втім, британцям не сподобалася сума, виділена на ініціативу.

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Представлено новий портрет короля Чарльза ІІІ, який обурив британців Про це пише The Guardian.

Портрет запропоновано розмістити в держустановах та громадських закладах, зокрема, меріях, школах, судах тощо. Суверен позує в об’єктиві фотографа Г’юга Бернанда у Віндзорському замку у формі адмірала Королівського флоту, демонструючи низку медалей та нагород. Бернанд не вперше фотографує короля Великобританії. Він також зробив коронаційні портрети Чарльза ІІІ та Камілли та їхні весільні фотографії 2005 року.

Для цього уряд виділив 8 мільйонів фунтів, що викликало обурення в британців, котрі розкритикували ініціативу і назвали її "ганебною тратою грошей".

"Це офіційний портрет Чарльза, розданий безкоштовно за гроші платників податків. Давним-давно королі водили своїх солдатів на поля битв або у відкрите море. Де він узяв усі ці медалі? Ми не пам’ятаємо, щоб він був на передовій?" — пишуть у мережі.

Король Чарльз ІІІ

Багато державних установ демонстрували офіційні портрети покійної королеви Єлизавети II, і "пропозиція нового офіційного портрета короля Чарльза III дозволить організаціям по всій Великобританії продовжувати цю традицію", — повідомили в офісі кабінету міністрів.

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ привітав з днем народження свою невістку Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про нову традицію короля Чарльза ІІІ.