Король Чарльз ІІІ та королева Камілла привітали Кейт Міддлтон з днем народження (фото)

Дружина майбутнього короля Великобританії зустріла своє 42-річчя. Повідомлялося, що свято родина Уельських проведе в Норфолку.

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Король Чарльз ІІІ та королева Камілла привітали Кейт Міддлтон із 42-м днем народження, яке вона відзначає 9 січня 2024 року. Знімком з іменинницею вони поділилися на офіційній сторінці монаршої родини в Instagram.

"Вітаємо принцесу Уельську з днем народження сьогодні!" — лаконічно зазначили під фото з коронації Чарльза ІІІ, яка відбулася 6 травня 2023 року. На знімку дружина принца Вільяма посміхається та дивиться на новоспеченого короля Великобританії.

Кейт Міддлтон та король Чарльз ІІІ

"Вітаємо з Днем народження Її Королівську Високість принцесу Уельську!", "Ооо, гарне фото! З днем народження, Кетрін", "Я бажаю Її Королівській Високості принцесі Уельській Кетрін щасливого та чудового дня народження і, попри роки, її краса, елегантність та солідарність залишаються незмінними", — приєднуються до привітань прихильники британської королівської родини.

Родина Уельських Фото: Getty Images

Як зазначалося раніше, іменинниця проведе свій 42-й день народження в заміському будинку в Норфолку, Анмер-Голл. Нерухомість стала подарунком покійної королеви Єлизавети ІІ на весілля Кейт та Вільяма, і тут принцеса Уельська "відчуває себе як вдома". У Норфолку принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї наразі перебувають на шкільних канікулах.

Принцеса Кейт вийшла заміж за старшого сина британського суверена у 2011 році. Вона народила йому трьох дітей та стане наступною королевою Великобританії.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям показали найяскравіші моменти свого 2023 року.

Також Фокус писав про появу принцеси Уельської з донькою Шарлоттою на публіці з однаковими зачісками.