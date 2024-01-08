Король Чарльз дав початок новій традиції

Покійна Єлизавета II проводила в Сандрінгемі січень і початок лютого. Чарльз же скоротив час свого перебування там, віддавши перевагу Балморалу.

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75-річний король Чарльз III покинув Сандрінгем, де проводив різдвяні свята, після відвідування церкви Святої Марії Магдалини на самоті. Лише за кілька годин він прилетів в улюблений маєток своєї покійної матері в Шотландії — Балморал, повідомляє The Telegraph.

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Члени королівської сім'ї часто приїжджають до Балморала, щоб трохи відпочити, оскільки маєток слугує домівкою для сім'ї під час їхніх щорічних літніх канікул.

Очікується, що король Чарльз і королева Камілла проведуть наступні кілька тижнів у Біркголлі в маєтку Балморал. Під час свого перебування в Шотландії пара також відвідає замок Мей, який є колишнім будинком його покійної бабусі.

Поїздка Чарльза в Балморал знаменує собою істотне відхилення від королівських традицій, оскільки його мати, покійна королева, зазвичай залишалася в Норфолку протягом січня, щоб відзначити своє сходження на престол і смерть її батька, Георга VI, який помер 1952 року від раку легенів.

Біркголл — улюблена резиденція Чарльза, що зберігає приємні спогади, зокрема про його пропозицію Каміллі 2005 року, а також про їхній медовий місяць.

В інтерв'ю Country Life Чарльз розповів про свою любов до маєтку і бажання зберегти спадщину саду.

"Це таке особливе місце, особливо тому, що його створила моя бабуся. Це сад мого дитинства, і все, що я зробив, це трохи його покращив", — сказав монарх.

Чарльз також провів більшу частину карантину через Covid-19 у Біркголлі, під час якого відкрив нову лікарню NHS Nightingale у Лондоні. На церемонії він був присутній віддалено, через відеозв'язок.

Монарх успадкував маєток площею 53 000 акрів від своєї бабусі, коли вона померла 2002 року, і часто проводить там літо з Каміллою.

Раніше Фокус писав, яку традицію порушив новий король Великобританії.