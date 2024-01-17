Брэдли Купер и Омар Си в стильных образах сходили на модный показ Louis Vuitton

Фаррелл Уильямс, новый креативный директор бренда, отдал дань уважения американскому вестерну. Это был его третий показ.

Фаррелл Уильямс открыл Неделю мужской моды в Париже с показа Louis Vuitton под своим авторством. Это был его третий показ после дебюта и предосеннего показа, который состоялся в Гонконге в прошлом месяце. На показ в Jardin d'Acclimatation, расположенном за Фондом Louis Vuitton в Париже, пришло около 1200 гостей, в том числе Брэдли Купер, Джексон Ван, Карли Клосс, Омар Си и звезды K-pop. Об этом пишет Vogue Business.

Планка была высока после звездного дебютного шоу в июне 2023 года, которое включало в себя выступление Jay-Z и собрало 42 миллиона долларов в рамках медиа-эффекта (MIV), по данным поставщика услуг по аналитике технологий и социальных сетей Launchmetrics. Показ Осень/Зима 2024 не разочаровал, снова смешав миры моды, музыки, развлечений и кулинарии.

Брэдли Купер на показе Louis Vuitton Фото: Getty Images

Хотя в мужской одежде по-прежнему доминируют укороченные силуэты, коллекция Уильямса из 80 образов была вдохновлена Диким Западом. Были ковбойские рубашки, брюки и силуэты рабочей одежды, обогащенные такими деталями, как бирюзовые бусины, аппликация и вышивка.

Показ Louis Vuitton

"В хорошем смысле это было немного перебором", — сказал Антонио Беллони, управляющий директор LVMH Group.

Рекламный щит с надписью "Париж, Вирджиния" задавал тон месту проведения шоу (Уильямс родился в Вирджиния-Бич). Изображение на щите было разработано искусственным интеллектом и напоминал Долину Монументов в Колорадо.

Коллекция включала в себя коллаборацию с американским производителем обуви Timberland, о которой дизайнер несколько дней назад сообщал в своем неофициальном аккаунте в Instagram @Skateboard. В рамках сотрудничества было создано 10 различных дизайнов типичных рабочих ботинок Timberland, включая ботинки ограниченной серии с люверсами и подвесками на язычке с монограммой LV из настоящего золота. Уильямс уже как минимум один раз сотрудничал с Timberland, прежде чем присоединиться к Louis Vuitton, в частности, со своим брендом Billionaire Boys Club на Bee Line в 2015 году.

Фаррелл Уильямс на показе Louis Vuitton

В кастинг вошли рэпер Pusha T и французский фехтовальщик Энцо Лефор, который стал послом Louis Vuitton и LVMH в октябре 2023 года в рамках партнерства LVMH и Олимпийских игр 2024 года в Париже.

А среди гостей шоу были Брэдли Купер в стильном пальто и целая команда поклонников предыдущей коллекции Louis Vuitton в клетку — Омар Си, Эндрю Скотт, Уилл Поултер и Дев Хайнс.

Омар Си на показе Louis Vuitton Фото: Getty Images

После шоу гости, не обращая внимания на холод, попробовали барбекю и жареную курицу, приготовленную знаменитым шеф-поваром Жаном Имбером, которые подавали из фургонов уличной еды. После выступили музыкальные группы коренных народов Северной Америки.

Напомним, сотрудничество Фаррелла Уильямса с Louis Vuitton началось со скандала. Его модные очки в драгоценной оправе оказались плагиатом антикварного артефакта.