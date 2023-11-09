Фаррелла Уильямса раскритиковали после появления на публике с сумкой за миллион долларов

Модель сумки Millionaire Speedy пока не представлена на официальном сайте Louis Vuitton.

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50-летний музыкант, а с февраля 2023-го – и креативный директор мужской линии Louis Vuitton Фаррелл Уильямс попал под шквал критики после того, как появился на публике с новой сумкой Louis Vuitton, известной как Millionaire Speedy. Аксессуар канареечно-желтого цвета стоит миллион долларов и не по карману даже среднему классу, пишет Daily Mail.

По данным GQ, сумка будет украшена массивной золотой фурнитурой на ручках и плечевом ремне, а ее цена может быть обусловлена настоящими бриллиантами, покрывающими подвески.

Модель Millionaire Speedy пока не представлена на официальном сайте Louis Vuitton, но скриншот, опубликованный в Instagram звездой НБА Пи Джей Такером на прошлой неделе, дал модницам представление о том, чего они могут ожидать.

Стоимость сумки обусловлена тем, что в ее отделке есть золото и бриллианты Фото: Скриншот

На фотографии, размещенной в карусели, изображена сумка Speedy, доступная для продажи на заказ в пяти ярких цветовых вариантах, включая красный, зеленый, синий и коричневый.

По мнению пользователей, Уильямс, представив такую сумку, показал всем, что он "оторван от реальности". Несколько человек даже обвинили дизайнера, родившегося в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, в том, что он забыл свои более скромные корни.

"Фаррелл Уильямс знает людей в городе, откуда он, в Вирджинии, не может позволить себе эту сумку. Если бы они хотели поддержать его сумку, то не смогли бы", "Фаррелл очень далеко от того города в Вирджинии", "Хотя для чего? Эксклюзивность? Это раздражает", "Даже если бы я был богат. Я бы все равно не купил это за миллион долларов?!" – пишут в комментариях.

Ранее Фокус писал, что Бейонсе в ярком желтом костюме посетила первый показ Фаррелла Уильямса.